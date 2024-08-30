Алексей Щусь пожаловался адвокату на условия в краснодарском СИЗО

30 августа 2024, 05:55

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Сочинский инженер Алексей Щусь, обвиненный в распространении фейков об армии и изготовлении оружия, назвал пыточными условия в СИЗО Краснодара, там не хватает спальных мест для заключенных и нет прогулок, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в апреле инженер из Сочи Алексей Щусь стал обвиняемым по уголовному делу о фейках про армию. Дело возбуждено из-за репостов в соцсети, сделанных более двух лет назад. 16 августа следователи ужесточили ему обвинение и Щусь, находившийся под подпиской о невыезде, был заключен под стражу. 29 августа стало известно, что дело сочинского инженера поступило в суд.

По словам адвоката, Щусь удалил посты, ставшие поводом для дела, а оружие, в изготовлении которого он обвинен - модификация рогатки. Алексей не признал вину, родные уверены в его невиновности. По словам отца, с тех пор, как Алексея перевели из ИВС Сочи в СИЗО Краснодара, он не может добиться свиданий с сыном.

Адвокат Мария Спасибухова 29 августа встретилась со своим подзащитным в краснодарском СИЗО, где Алексей Щусь провел уже половину месяца. Первое заседание по его делу в Сочи назначено на 30 августа, подсудимый на нем будет присутствовать по видеосвязи, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Спасибухова рассказала, что Щусь пожаловался ей на условия содержания: «На прогулку не выводят, спальных мест на всех сокамерников не хватает. В камере 14 человек, все курят, он не курящий. Помещение не проветривается, от этого болит голова, он задыхается, не хватает воздуха. Еда скудная. Он считает условия пыточными», - сообщила защитник.

Адвокат отметила, что лишь 29 августа получила из суда сообщение о назначенном на следующий день заседании, а Щусь узнал об этом только от нее.

Она добавила, что Щусь рассказал подробности своего задержания. По словам сочинца, он предпринял попытку покинуть страну после возбуждения уголовного дела, так как "начальник следствия угрожал ему отправкой на СВО".

"Он взял билет до Минска в начале августа, приехал туда, но не успел взять билет до Еревана. Его объявили в международный розыск на следующий же день. Алексея задержали в силовики Белоруссии 9 августа. Они ворвались в хостел в Минске, где он остановился, скрутили, закинули в автозак, довезли до российской границы и там передали сотрудникам ФСБ, которые его «допрашивали с пристрастием». После этого он был помещен под арест, где сейчас и находится», - пояснила она.

Спасибухова предположила, что на ее подзащитного и сейчас оказывается давление.

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