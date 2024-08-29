Жительнице Дагестана пришлось через суд добиваться лекарств для своей дочери

29 августа 2024, 11:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд обязал Минздрав Дагестана обеспечить лекарствами несовершеннолетнюю дочь местной жительницы, страдающей заболеванием, поражающим органы и кости. Из-за того, что врачи почти полгода отказывались обеспечивать девочку лекарством, болезнь стала прогрессировать, сообщили в правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ".

Ханикалай, мать девочки, обратилась за помощью к правозащитникам. Они подали в суд, который обязал Минздрав Дагестана обеспечить девочку лекарством – средством для лечения больных с синдромом Моркио А – "Вимизайм".

Дочери Ханикалай необходимо 12 флаконов в неделю – в год 567 флаконов. Ранее в детской поликлинике отказали в выдаче рецепта из-за отсутствия лекарств и добавили, что не успели направить заявку в Минздрав, сказано в сообщении, опубликованном 20 августа в телеграм-канале "Монитора пациента и ЖКХ".

Ханикалай неоднократно обращалась в поликлинику, но ее обращения оставались без реакции. Спустя пять месяцев у ее дочери началась прогрессирующая деформация костей ног и позвоночника. Правозащитники направили жалобы в поликлинику, прокуратуру, Росздравнадзор, страховую компанию и Минздрав Дагестана. Затем подали в суд иск, который встал на их сторону.

Минздрав Дагестана не стал обжаловать решение суда, дочь Ханикалай должна получить лечение, сообщил сегодня руководитель "Монитора пациента и ЖКХ" Зиявутдин Увайсов. Говоря об аналогичных случаях, он дал рекомендации пациентам обращаться с заявлениями в профильные инстанции.

"Можно обратиться с жалобами в прокуратуру и Росздравнадзор. Это главные органы, которые получают жалобы и должны отреагировать на подобные ситуации", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Из документов достаточно будет предъявить назначение врача, продолжил он. "После жалоб можно обратиться с иском в суд. Наша организация помогает тем, кто нуждается в адвокатской помощи. Просить же документы дополнительные у лечебного заведения бесполезно", – сказал Увайсов.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня 2023 года пациенты с хронической почечной недостаточностью пожаловались, что не получают в полном объеме нужные лекарства и медицинскую помощь, а обращения в Минздрав Дагестана не дали результата. Права пациентов нарушены, указали правозащитники и рекомендовали обращаться в суд.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.