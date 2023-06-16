Пациенты из Дагестана пожаловались на равнодушие врачей

16 июня 2023, 06:50

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Пациенты с хронической почечной недостаточностью пожаловались, что не получают в полном объеме нужные лекарства и медицинскую помощь, а обращения в Минздрав Дагестана не дали результата. Права пациентов нарушены, указали правозащитники и рекомендовали обращаться в суд.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня правозащитная организация "Монитор пациента" опубликовала видео, в котором страдающие хронической почечной недостаточностью жители Казбековского района Батырхан и Ханмирза пожаловались, что врачи районной больницы не выдают им бесплатно лекарства.

Батырхан рассказал на видео, что он и Ханмирза являются инвалидами первой группы. В месяц Батырхану нужно две упаковки препарата "Мирцера", одна стоит 13 тысяч рублей. При этом размер его пенсии по инвалидности составляет 20 тысяч рублей. Также он рассказал, что три раза в неделю ездит на обязательную процедуру гемодиализа (метод внепочечного очищения крови) в Хасавюрт, но ему не предоставляют бесплатный транспорт до больницы и обратно. В результате Батырхан и Ханмирза каждый месяц тратят на дорогу 18 тысяч рублей.

Один из авторов видеообращения Батырхан Батриев рассказал 15 июня корреспонденту «Кавказского узла», что проблемы с лекарственным обеспечением наблюдаются до сих пор. "Мы их (льготные рецепты – прим. «Кавказского узла») оставляем на ожидании. Месяц проходит, полтора проходит, два, три проходит, а когда мы приходим, они говорят, что у нас просрочка", - пожаловался он, добавив что за 2022 год ему "пару лекарств дали по одной пачке".

Иногда, по словам Батырхана Батриева, его приглашают за получением одной упаковки препарата, которая стоит 120 рублей. При этом, чтобы добраться из дома до места выдачи лекарства, ему надо потратить 550 рублей на такси. "Вон, рядом с диализным центром есть аптека, и оттуда если взять [за свой счет] две-три пачки, то у меня еще деньги останутся, потом говорят, что я за [льготным] лекарством не пришел. За одной пачкой как прийти и потратить 550 рублей, когда она 120 в аптеке стоит?" - сказал Батриев.

Батриев отметил, что вынужден три раза в неделю проводить процедуру гемодиализа и несмотря на то, что по закону ему должны обеспечить транспорт, этого также не происходит. Для того, чтобы добираться до медучреждения ему приходится тратить личные деньги. "Я родственнику сказал: [на процедуру гемодиализа] меня отвези, я тебе с пенсии отдам. Вот так он меня туда-сюда и возит", - рассказал Батриев.

В видеообращении инвалид пожаловался, что таксисты, узнав о его диагнозе, отказываюся везти его в Хасавюрт, так как боятся, что он умрет в дороге и им придется отвечать.

Батырхан Батриев также рассказал, что, являясь инвалидом первой группы, он получает 22500 рублей в месяц, а на лекарства и поездки в больницу иногда у него уходит больше денег, чем ежемесячная пенсия. "Если мать не помогала бы, то я не знаю, что мне [пришлось бы] делать", - рассказал он.

С аналогичными проблемами столкнулся другой житель Казбековского района Али, также страдающий почечной недостаточностью. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что является инвалидом первой группы и вынужден проходить процедуру гемодиализа три раза в неделю, но каждый раз вынужден ездить на такси из дома до медицинского центра, где проводится процедура. «Они должны нас возить на процедуру, но ни одного человека они не привозят и ни одного человека не увозят», - рассказал Али.

Также нет своевременного полного обеспечения лекарствами, из-за чего приходится покупать препараты за свой счет, отметил он. По словам Али, в аптеке ему объясняют, что лекарств на момент обращения нет, но не уточняют, когда препарат появится. «Говорят, что завтра будет или послезавтра, и своевременно лекарствами нас не обеспечивают. Они говорят, что лекарств нет. На отсроченное обслуживание [льготных рецептов] ставим, говорят, когда получим, говорят, тогда позвоним", - рассказал Али, добавив, что неоднократные обращения в Минздрав Дагестана и на горячую линию ведомства никак не повлияли на ситуацию.

У заявителей с почечной недостаточностью, находящихся на процедуре гемодиализа, наблюдаются две проблемы: несвоевременное лекарственное обеспечение и отсутствие транспортировки в медучреждение для гемодиализа, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель «Монитора пациента» Сулейман Сулейманов.

В случае, если больной вынужден на собственные деньги покупать необходимые препараты и оплачивать транспортные расходы на проведение процедуры гемодиализа, то эти деньги возможно вернуть в судебном порядке, отметил правозащитник. "Можно возместить финансовые средства, если есть доказательства того, что он тратил, то есть должны быть чеки, квитанции и любой документ, подтверждающий, что перевозка осуществлялась за свой счет", - пояснил Сулейманов.

Он указал, что для возмещения затрат человеку необходимо обратиться в суд и добиваться возмещения у регионального Минздрава. Вопрос транспортировки больных почечной недостаточностью на гемодиализ должна решать районная больница или районная поликлиника, отметил правозащитник.

Проблемы с лекарственным обеспечением больных с почечной недостаточностью и транспортировкой гемодиализных больных есть во всех районах Дагестана, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель «Монитора пациента» Зияутдин Увайсов.

Он отметил, большинство обращений таких больных поступают в «Монитор пациента» из Махачкалы. Жители высокогорных районов зачастую не обращаются в «Монитор пациента» и не добиваются своих прав из-за удаленности, а также из-за неготовности до конца отстаивать свои права, считает Увайсов.

Комментариями от представителей Минздрава и Казбековской ЦРБ относительно жалоб пациентов "Кавказский узел" пока не располагает.

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