Убийство женщины в Сухуме актуализировало проблему домашнего насилия

28 августа 2024, 13:20

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Абхазские активисты потребовали принять закон о домашнем насилии после того, как стало известно об убийстве женщины бывшим мужем. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о необходимости в отдельном законе для защиты жертв семейного насилия.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года участники форума "Современная ситуация с правами женщин в Республике Абхазия" призвали власти Абхазии принять закон "О защите от семейно-бытового насилия". Число случаев насилия в отношении женщин и детей растет, и они остаются практически не защищенными, так как законодательство в этой части недостаточно проработано, указали они.

16 августа жительница Абхазии стала жертвой расправы со стороны бывшего супруга. Мужчину, который подозревается в том, что зарезал бывшую супругу, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщил 17 августа телеграм-канал "Абхазия-центр".

Представители неправительственных организаций выразили обеспокоенность очередным фактом домашнего насилия в связи с убийством 36-летней женщины в Сухуме. "Особенно ужасает тот факт, что это преступление было совершено её бывшим мужем, который оставил их детей без матери. К сожалению, это не первое убийство женщины в нашей стране, и это указывает на острую необходимость принятия закона о домашнем насилии, который уже много лет лежит в парламенте Республики Абхазия", - процитировала 17 августа их совместное заявление "Нужная газета".

Тема домашнего насилия остается актуальной для Абхазии, указал юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава. «Фиксируется большое количество фактов домашнего насилия, включая и физическое насилие и громкие случаи убийства женщин», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гезердава отметил, что был одним из разработчиков нынешнего закона о домашнем насилии, постаравшись адаптировать его к правовой системе Абхазии. Но, по его словам, депутатский корпус настроен «скорее против закона, чем за него», и противники закона распространяют "мифы о том, что он направлен на разрушение семьи".

«Консервативно настроенные люди полагают, что этот закон подорвет традиционные устои. У властей тоже достаточно консервативная повестка, и потому они не приветствуют этот закон», - сказал Саид Гезердава, отметив, что 10 лет назад у закона было больше шансов быть принятым.

Я встречалась с депутатами, говорила о необходимости принятия закона. Но дело так и не сдвинулось

Проблема домашнего насилия "очень актуальна" для Абхазии, подтвердила политолог и основательница Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба. «Когда я возглавляла Ассоциацию женщин Абхазии, мы представили депутатам проект закона. Но они не очень-то восприняли его. Я встречалась с депутатами, говорила о необходимости принятия закона. Но дело так и не сдвинулось», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель фонда «Амтаа» Наталия Смыр, подчеркнув острую актуальность вопроса о домашнем насилии, выразила сомнение в необходимости специального закона на эту тему, дублирующего существующие нормы.

Полагаю, что в отдельном законе нет необходимости

"Я полагаю, что в отдельном законе нет необходимости – у нас есть уголовное право, статьи которого вполне достаточны для привлечения к ответственности лиц, осуществляющих домашнее насилие. Нужно сделать так, чтобы они работали, а не плодить дополнительные рычаги, которые все равно не будут использоваться", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталия Смыр.

По ее словам, главной проблемой для жертв семейного насилия являются некоторые черты национального менталитета абхазов, предполагающие патриархат. «У нас не принято жаловаться в милицию на семейные ссоры. А когда кто-то приходит [жаловаться в милицию], то им часто говорят: «Вы семья, вот и разбирайтесь сами». И семья остается наедине со своими проблемами. Если бы МВД следило за этим, пресекало – то вопрос о специальном законе не возник бы вообще», - пояснила Наталия Смыр.

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