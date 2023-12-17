Аналитики указали на ухудшение ситуации с правами женщин в Абхазии

17 декабря 2023, 11:34

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Число случаев насилия в отношении женщин и детей растет в Абхазии, и они остаются практически не защищенными, так как законодательство в этой части не проработано в достаточной степени, отметили участники форума в Сухуме. Они призвали власти принять закон "О защите от семейно-бытового насилия", а также частично отменить запрет на аборты.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 февраля 2016 года в Абхазии был введен закон "О здравоохранении", предусматривающий, в том числе, запрет на аборты, кроме случаев внутриутробной смерти ребенка. В марте 2016 года депутаты парламента приняли в окончательном чтении поправку к закону "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", которая окончательно запретила аборты в Абхазии.

Женский форум "Современная ситуация с правами женщин в Республике Абхазия" в Сухуме был организован благотворительным фондом "Асаркьа". Участники форума по его итогам к депутатам парламента с призывом принять закон "О защите от семейно-бытового насилия" и поправки в закон "О здравоохранении" в части разрешения аборта по медицинским и социальным показателям. Также участники форума призвал власти содействовать созданию новых и усилить существующие механизмы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей.

В Абхазии участились случаи насилия в отношении женщин и детей, в том числе с инвалидностью. Такие случаи сложно предотвратить и выявить из-за отсутствия юридических механизмов, отметила во время своего выступления на форуме руководитель фонда "Асаркьа" Розита Герман, слова которой 16 декабря привело ИА "АпсныПресс".

В республике четыре кризисных центра, где женщины могут получить консультацию адвоката и медпомощь, ситуация с семейным насилием ухудшается из-за укоренения в обществе ложного мнения, что случаи насилия в отношении женщин и детей происходят редко, пояснила руководитель "Ассоциации женщин Абхазии" Мариетта Топчьян. "Семейное насилие в республике распространено, но столкнувшиеся с ним редко обращаются за помощью, более того, иногда даже считают себя виноватыми", – сказала она.

Ситуация усугубляется из-за отсутствия данных статистики и механизмов защиты жертв, власти не рассматривает противодействие насилию в качестве важной задачи, добавила она. "Без участия государства эту проблему не решить", – подчеркнула Топчьян.

В Абхазии не работает законодательство, направленное на предоставление равных прав мужчинам и женщинам, заявила юрист Майя Широкова. По ее мнению, власти не уделяют этой проблеме должного внимания, а в государственных структурах республики работает мало женщин. Юрист считает, что необходимо ввести квотирование. "Это даст женщинам хотя бы минимальную возможность конкурировать с мужчинами", – сказала она.

Запрет введенный ранее в Абхазии на аборты не привел к увеличению рождаемости, подчеркнула руководитель общественной организации "Амч" Алиса Пачалия. "Необходимо сфокусироваться на создании таких условий, чтобы женщины не опасались рожать и воспитывать детей", – отметила Пачалия.

В Абхазии необходимо пересмотреть запрещающее аборт законодательство, считает руководитель "Клуба общественных дел" Лия Агрба. "Существуют медицинские показания, по которым ребенок после рождения умрет, есть и определенные угрозы жизни и здоровью беременным. Из-за грубого отрицания подобных показаний уже погибла, как минимум, одна женщина". – подчеркнула участница форума.

Вместо того, чтобы грубо вмешиваться в медицинские вопросы, власти должны сосредоточится на экономическом развитии, создании условий для роста рождаемости, добавила Агрба.

Запрет на аборты должен быть в Абхазии отменен по социальным показателям до 22 недель беременности, а по медицинским – в любой срок, заявил юрист Астан Хашиг. "Обязательно должна быть полная анонимность и реабилитация после аборта и добровольное согласие самой женщины. Одновременно можно ввести уголовную ответственность за аборт после 22 недель при отсутствии социальных показателей", – отметил юрист.

Если ребенок видит в семье насилие, то есть большая вероятность, что оно станет частью его жизни, уверена руководитель "Детского Фонда Абхазии" Асида Ломиа. Также она отметила, что существующие в Абхазии кризисные центры рассчитаны только на взрослых людей. "Мы, можно сказать, в ручном режиме пытаемся найти для каждого нуждающегося в защите ребенка временное жилье, но этого мало", – подчеркнула она.

Власти должны обеспечить защиту детей, столкнувшихся с насилием, отметила руководитель общественной благотворительной организации "Панорама" Кама Аргун. "Необходимо создать единую систему органов опеки и попечительства, сделать так, чтобы между государственными органами и общественными организациями проводилась слаженная работа. Очень важно адаптировать к абхазским реалиям мировой опыт", – подчеркнула Аргун.

Руководитель "Женского фонда развития" в Гале Лана Чкадуа говорила о необходимости усиления положения женщин с точки зрения экономики и избавления от так называемого финансового рабства, а юрист Саид Гезердава презентовал закон "О семейно-бытовом насилии", сообщили "Кавказ. Реалии"*.

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