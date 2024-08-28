Порт "Кавказ". Фото: Росморречфлот

28 августа 2024, 12:37

Пострадавший при атаке на паром в порту "Кавказ" умер в больнице

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Скончался один из членов экипажа парома, атакованного в порту "Кавказ", сообщил главврач клиники.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа железнодорожный паром с 30 топливными цистернами загорелся в порту "Кавказ" после атаки со стороны Украины. Паром затонул, 17 членов экипажа были спасены, четверо из них были госпитализированы.

Скончался пострадавший от атаки на паром, который был госпитализирован в Керченскую больницу №1, сообщил в ответе на запрос ТАСС главврач клиники Марат Еникеев.

"[Был] госпитализирован один человек, состояние тяжелое, пострадавший умер", - цитирует сегодня агентство ответ Еникеева.

 Керченская паромная переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Паромы курсируют между портом "Крым" (Керчь) и портом "Кавказ" (Краснодарский край), говорится в справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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