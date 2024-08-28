Армения отвергла обвинение Азербайджана в обстрелах на границе

28 августа 2024, 11:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военнослужащие обстреляли приграничные позиции, не соответствует действительности, заявило военное ведомство в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", сегодня примерно в 06.45 (05.45 мск) армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции около села Гейдарабад Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении назвало дезинформацией сообщение военного ведомства Азербайджана. "Сообщение о том, что якобы 28 августа в районе 06.45 армянские ВС обстреляли азербайджанские позиции на юго-западной границе, не соответствует действительности", - говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство напомнило, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный двусторонний механизм для расследования информации о случаях нарушения режима прекращения огня на границе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.