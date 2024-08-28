Осужденный по "Тертерскому делу" генерал подал кассационную жалобу

28 августа 2024, 05:14

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Генерал-майор Бекир Оруджев, приговоренный к шести с половиной годам по "Тертерскому делу", подал кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана. Аналогичную жалобу подали еще двое осужденных.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года суд в Азербайджане приговорил шестерых фигурантов "Тертерского дела", в том числе генерал-майора Бекира Оруджева, к лишению свободы на сроки от 5,5 года до 9,5 года, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". 18 мая Бакинский апелляционный суд снизил срок заключения Оруджеву на три года, а остальным фигурантам - на четыре месяца.

Генерал-майор Бекир Оруджев, осужденный по "Тертерскому делу", подал кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана, он попросил отменить вынесенный ему приговор, пишет 27 августа Oxu.az.

С такой же просьбой в Верховный суд обратились еще двое осужденных вместе с Оруджевым, это Ульви Рашидов и Рахиб Мамедов, информирует Haqqin.az.

Напомним, что группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

В апреле 2022 года следователи признали потерпевшими по данному делу 397 человек, приговоры 16 необоснованно осужденным отменены. Были арестованы семеро военных по обвинению в пытках. Это Рашид Нифталиев, Руслан Микаилов, Санан Машиев, Джабир Гахраманов, Полад Азизов, Эльчин Алиев и Интигам Мамедов. 28 ноября 2023 года суд в Азербайджане приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы. 4 июня текущего года был вынесен приговор еще четверым обвиняемым по данному делу. Санан Машиев, Джабир Гахраманов, Эльчин Алиев и Руслан Микаилов приговорены к срокам от четыре лет и десяти месяцев до шести лет и десяти месяцев.

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