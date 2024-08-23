Два сотрудника суровикинской колонии перевезены на лечение в Волгоград

23 августа 2024, 21:13

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Врачи перевезли двух пострадавших сотрудников колонии в Суровикино на лечение в Волгоград, еще двое остаются в районной больнице, сообщил комитет здравоохранения Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в колонии №19 в Суровикино заключенные на заседании дисциплинарной комиссии захватили в заложники сотрудников учреждения. Участники захвата заложников в колонии под Волгоградом заставили раненого сотрудника ФСИН записать обращение к Путину с просьбой выполнить их требования, следует из видео. Четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана затребовали машину и автомат, а также освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям, сообщили источники. В больницы были доставлены четыре сотрудника колонии, двое из них в тяжелом состоянии. Силовики провели штурм, все заложники освобождены, отчиталась Росгвардия. Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась, что всего было 12 заложников - восемь сотрудников ФСИН и четверо осужденных. Трое сотрудников колонии были убиты на месте и один умер в больнице, а заложники из числа осужденных получили ранения. Четверо заключенных, которые захватили заложников, убиты.

Четверым пострадавшим сотрудникам колонии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь, сообщил сегодня комитет здравоохранения Волгоградской области "Двое пациентов остаются в Суровикинской ЦРБ — местная команда медиков усилена дополнительными профильными специалистами. Двое доставлены в опорные медучреждения Волгограда: областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи № 25", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале администрации Волгоградской области.



"В Суровикино на дежурстве остается второй борт санавиации с реаниматологом", - .подчеркивается в сообщении.

Ведомство также добавило, что всего в больницу было доставлено пять пострадавших, но один из них скончался.

Захват заложников в суровикинском СИЗО стал вторым в Южном федеральном округе за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

Напомним, 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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