На Соловках разбита мемориальная табличка репрессированным чеченцам и ингушам

14 августа 2024, 16:35

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Повреждены памятные камни узникам Соловецкого лагеря особого назначения, в том числе репрессированным чеченцам и ингушам.

Активисты, которые принесли цветы к Аллее памяти на Соловках, скверу с памятными камнями узникам Соловецкого лагеря особого назначения, обнаружили разрушенные и испорченные памятники — памятник чеченцам и ингушам был разбит, с памятника украинцам снята табличка, сообщило сегодня "Общество "Мемориал (признано иностранным агентом)" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как следует из приложенных к публикации фото, расколота табличка. "Невинно убиенным вайнахам, чечерцам и ингушам", - написано на ней. Табличка лежит на одном из камней.

Ингушский активист Созерко Мальсагов в своей книге "Адские острова" упоминал о сосланных на Соловки пожилых чеченцах.

"Незадолго до моего приезда на Соловки, ГПУ Закавказской советской республики прислало туда сорок очень старых чеченцев. Один из них выглядывал из окна, что запрещалось некоторыми чекистами. Указанное явилось основанием, что вся эта группа была послана на Секирную гору, известную на Соловках как место пыток, посажена в "каменный мешок" и выпорота "смоленскими палками" до потери сознания. Одному из стариков было 110 лет. Старых чеченцев сослали в качестве заложников из-за сыновей, внуков и правнуков, которые присоединились к партизанским отрядам и ведут непрекращающуюся войну с большевиками. . Сами же заложники не совершали никакого преступления. Практика брать заложников и осуществлять жестокие репрессии против родственников и даже против знакомых повстанцев и эмигрантов была развита советскими властями в сложную систему террора, которая не гнушается ничем для достижения своей цели - абсолютной покорности всего русского народа воле руководителей коммунистической партии", говорится в книге, опубликованной на сайте "Воспоминания о Гулаге и их авторы"

Как писал "Кавказский узел", в 2006 году власти сообщили, что в Чечне официально насчитывается более 173 тысяч жертв политических репрессий, при этом учитывались жертвы депортации и репрессий 40-х и 50-х годов. Депортация чеченцев и ингушей повлекла за собой территориальные конфликты, войны и разрушенные семьи, указал Норвежский Хельсинкский Комитет в статье, посвященной 80-й годовщине депортации

В этом году исполнилось 80 лет с момента операции "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, указано в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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