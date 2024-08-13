Фигуранты дела о беспорядках в Ереване отпущены на свободу

13 августа 2024, 03:15

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16 обвиняемых в групповом хулиганстве и участии в массовых беспорядках в Ереване отпущены на свободу, сообщил оппозиционный депутат Гегам Манукян.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля стало известно, что рассмотрение по делу о беспорядках в Ереване завершено, дело передано в суд. Один из 16 фигурантов обвиняется в участии в массовых беспорядках, остальные - в хулиганстве, сообщил Следком Армении.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения фигурантам дела о беспорядках в Ереване 12 июня, сообщил 12 августа корреспонденту «Кавказскому узлу» депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян.

По его словам, 12 августа в ереванском суде первой инстанции началось разбирательство по делу о столкновениях у парламента. «По делу проходят 16 фигурантов, четверо из которых находились под стражей, еще восемь – под домашним арестом. Всем им суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, освободив их в зале суда», - отметил оппозиционный депутат.

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая начали акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. 9 июня лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте 17 июня было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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