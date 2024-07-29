Дело о беспорядках в Ереване дошло до суда

29 июля 2024, 19:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследования по делу о беспорядках в Ереване завершено, дело передано в суд. Один из 16 фигурантов обвиняется в участии в массовых беспорядках, остальные - в хулиганстве, сообщил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции в связи с разгоном акции протеста, проходившей 12 июня в Ереване. В рамках этого дела восемь журналистов признаны потерпевшими.

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

Расследования по делу о беспорядках в Ереване 12 июня завершено, материалы дела переданы надзорному прокурору для дальнейшего судебного расследования, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По словам представителя ведомства, 15 фигурантов обвиняются в хулиганстве, еще один – в участии в массовых беспорядках.

«Четыре фигуранта дела находятся под арестом, восемь – под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде. В отношении еще двоих избрана мера пресечения административный контроль», - отметил сотрудник пресс-службы.

В июне активисты инициативы "Айакве" подали в Генпрокуратуру Армении заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, спровоцировавших массовые беспорядки на акции протеста в Ереване.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая начали акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. 9 июня лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте 17 июня было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.