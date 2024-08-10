Бастующие сотрудники Evolution Georgia сочли манипуляцией заявление об увольнении тысячи работников

10 августа 2024, 21:44

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Компания Evolution заявила о намерении уволить тысячу человек из грузинского отделения. Уволены будут временные работники, которые были наняты на замену участникам акции протеста, предположили активисты. Компания пытается манипулировать бастующими, считают участники акции.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia 12 июля объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвуют более 4600 человек, среди выдвинутых ими 45 требований к работодателю - увольнение менеджеров, оскорбляющих сотрудников. Омбудсмен Грузии 26 июля призвал компанию пересмотреть решение о приостановке действия медстраховок для участников забастовки. На 21-й день забастовки сотрудники онлайн-казино провели в Тбилиси сидячую акцию протеста у офиса компании. Руководство онлайн-казино игнорирует требования бастующих и не ведет переговоры. Скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".

Согласно заявлению компании Evolution, опубликованном на веб-сайте, компания начинает процесс сокращения работников и планирует уволить 1000 сотрудников в Грузии.Работа Evolution в Грузии была нарушена, из-за чего "большая часть деловых партнеров компании больше не хочет получать услуги от грузинской студии", отметила компания.

"Evolution не исключает риска дальнейших сокращений, если ситуация не улучшится. Это нелегкое решение является прямым результатом противоправных действий профсоюза и вызвано негативным влиянием этих действий на грузинскую студию», - сказано в заявлении компании.

Сотрудница Evolution и члена комитета профсоюза Evolution Тамара Асатиани назвала решение о сокращении штата незаконным. "Evolution Georgia объявила, что из-за действий профсоюзов компания планирует сократить 1000 рабочих мест и частично вывести работу из Грузии. Это утверждение является манипулятивным как фактически, так и юридически. Если мы не сможем договориться с руководством Evolution Georgia , то с понедельника 12 августа работники прибегнут к голодовке. В понедельник отправим очередное письмо в Министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты населения для того, чтобы нам прислали для мониторинга здоровья голодающих специалистов и обеспечения присутствия бригады скорой помощи на месте круглосуточной забастовки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что сообщения, которые распространили ряд СМИ, о том, что компания предлагала бастующим 30-50-процентную прибавку к зарплате, являются дезинформацией.

"Работодатель продолжает, даже во время забастовки, манипулировать сокращениями и тем самым негативно влияет на профсоюз и забастовщиков", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник забастовки Кемал Азизов.

Профсоюз LABOR опубликовал обращение, к властям и активистам. "Еще раз призываем всех, правительство, оппозицию, президента, парламент Грузии, общественного защитника, НПО, избирателей и общественность не допустить голодовки 18-25 летних сотрудников, которые борются за улучшение условий труда, социальных условий, справедливость и достоинство в этой стране. Высшее руководство Evolution, сотрудничающее с профсоюзом Labor, и предоставляющее нам информацию о ситуации в управлении, подтверждают, что большая часть грузинского руководства Evolution Georgia готова удовлетворить справедливые требования бастующих, но исполнительный директор Мартин Карлесунд выступает против увеличения зарплат и улучшения условий и считает, что 600-900 лари для сотрудников - хорошая зарплата и прекрасные условия", - говорится в обращении профсоюза.

Помимо этого профсоюз отметил, что очевидно, что уволены будут сотрудники, нанятые, чтобы заменить бастующих."С начала забастовки в Evolution работают люди, которые, как установлено в Evolution, трудоустраивают первоначально на шестимесячный испытательный срок.Теперь, когда забастовку не удалось подавить количеством замен, Evolution понимает, что договор о прекращении забастовки рано или поздно неизбежен, увольняет тех, кого набрали на замену бастующих, и обвиняет в этом профсоюз. А профсоюз каждый день с начала забастовки повторял, что после окончания забастовки компанию покинут те, кто был принят на замену бастующих работников и находились на "испытательном сроке" (им запрещается участвовать в забастовке, статья 68 Трудового Кодекса). Увольнение в испытательный срок благоприятно для работодателя, поскольку, как в указано в Трудовом кодексе, суд не требует от работодателя оформлять документы на компенсацию, заранее предупреждать об увольнении (статья 17 Трудового Кодекса)", - сообщил профсоюз.

Вместе с тем работодатель обязан соблюдать действующие в Грузии правила массового увольнения. "Если работодатель планирует массовое увольнение, он обязан в разумный срок начать консультации с целью заключения возможного соглашения с профсоюзом работников. Консультации должны, по крайней мере, включать способы и средства предотвращения массового увольнения или сокращения количества занятых работников и возможности поддержать переподготовку требуемых работников.

Работодатель, кроме того, обязан направить письменное сообщение не менее чем за 45 календарных дней до массового увольнения министру здравоохранения и тем работникам, у которых будут расторгнуты трудовые договоры. Массовое увольнение вступает в силу через 45 календарных дней после направления указанного послания министру", - указал профсоюз. Активисты Labor намерены изучить, законно ли массовое увольнение принятых на подмену работников.

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