Бастующие работники онлайн-казино вышли на акцию в Тбилиси

02 августа 2024, 03:54

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На 21-й день забастовки сотрудники онлайн-казино Evolution Gaming провели в Тбилиси сидячую акцию протеста у офиса компании. Руководство онлайн-казино игнорирует требования бастующих и не ведет переговоры.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia 12 июля объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвуют более 4600 человек, среди выдвинутых ими 45 требований к работодателю - увольнение менеджеров, оскорбляющих сотрудников. Омбудсмен Грузии 26 июля призвал компанию пересмотреть решение о приостановке действия медстраховок для участников забастовки.

Скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".

1 августа, на 21-й день забастовки, сотрудники онлайн-казино Evolution Gaming вышли на акцию протеста к офису компании в Тбилиси. Требования протестующих остаются прежними: они добиваются улучшения условий труда, повышения зарплат и восстановления неправомерно уволенных работников.

Руководство Evolution Gaming, несмотря на масштабный характер забастовки, не ведет переговоры с участниками акции протеста, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” председатель профсоюза LABOR Гиоргий Диасамидзе. “Фактически осталось только одно казино, в нем работают 150 человек, которые продолжают работу. Но и они работают только в одну смену вместо обычных трех смен", - рассказал он.

Бастующий сотрудник Evolution Gaming Камил Азимов начал работу в компании в 2019 году. По словам Азимова, который работает крупье, за пять лет ему не повышали зарплату.

“Только если я работал в ночные смены и отрабатывал 160 часов в месяц, я мог получить 1500 лари в месяц (примерно 555 долларов США). Если работал то же количество часов в дневные смены, то при нагрузке 160 часов в месяц я получал 800-900 лари (296-333 долларов США), что чрезвычайно мало для семьи. Но я работал крупье, а те сотрудники, которые раздают карты, вообще получают в месяц приблизительно 500 лари (около 185 долларов США). Мы много раз просили руководство поднять нам зарплаты, но они не услышали нас. Мы провели процесс медиации совместно с государственными чиновниками, но и тогда руководство Evolution Gaming не выполнило наших требований. Теперь забастовкой мы хотим добится выполнения наших законных требований", - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”

Один из лидеров Объединенного профсоюза Лаврентий Алания заявил корреспонденту “Кавказского узла”, что активисты намерены продолжать борьбу за права работников Evolution Gaming.

"У нас нет никакого прогресса в переговорах. Единственное требование, которое было выполнено - то, что менеджеры, унижавшие сотрудников, были уволены, хотя мы подозреваем, что они уволены не полностью”, - цитирует слова участника забастовки Торнике Чехоашвили “Мауцкебели”.

Общественные организации и профсоюзы опубликовали совместное заявление в поддержку бастующих. “Колоссальный рост прибыли компании не стал основой для улучшения условий труда, много лет Evolution Gaming игнорирует потребности работников в Грузии. Тысячи молодых людей требуют справедливости, но компания не реагирует. Мы, общественные организации, профсоюзы и инициативные группы, работающие в Грузии, выражаем солидарность с бастующими, поддерживаем их законные требования и призываем компанию вовремя понять критическую важность этого вопроса”, - говорится в заявлении.

Заявление подписали, в частности, профсоюз "Гильдия", Профсоюз "образования и науки", Профсоюз музыкантов, Профсоюз кино, Молодые зеленые и Молодые социалисты. Авторы обращения призвали посольство Швеции принять отреагировать на скандал вокруг шведской компании и высказать четкую позицию относительно нарушения менеджментом прав сотрудников.

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