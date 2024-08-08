Жители и власти регионов юга России предложили помощь жителям Курской области

08 августа 2024, 10:22

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Волонтеры в регионах юга России собирают гуманитарную помощь для отправки пострадавшим от атаки вооруженных сил Украины жителям Курской области. Власти регионов СКФО и ЮФО заявили о готовности разместить эвакуированных и раненых.

Как информировал "Кавказский узел", регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 7 августа в Ростовской области были уничтожены два беспилотника. 3 августа над территорией Краснодарского края и над Азовским морем было сбито по одному беспилотнику. 23 июля один человек погиб в результате атаки беспилотников на порт "Кавказ" в Краснодарском крае.

Утром 6 августа украинские подразделения, численностью до тысячи человек, попытались захватить часть территории Суджанского района Курской области. В результате ранения получили не менее 20 мирных жителей, из них шестеро – дети, передало сегодня РБК.

Волонтеры в Ростовской области собрали продуктовые наборы для отправки жителям Курской области. Власти региона готовы оказать любую помощь, заявил губернатор области Василий Голубев. "Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову связаться с коллегой из Курской области и проработать конкретные направления необходимой поддержки", – написал Голубев 7 августа в своем телеграм-канале.

О готовности оказать помощь жителям Курской области в своем телеграм-канале также 7 августа заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Волгоградская область готова направить в Курскую область специалистов самого разного профиля, заявил глава региона Андрей Бочаров, слова которого 7 августа привела своем телеграм-канале администрация Волгоградской области.

Ставропольский край готов разместить жителей Курской области, покинувших дома, а также оказать помощь с лечением раненых, написал 7 августа в своем телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

О готовности оказать всестороннюю помощь жителям Курской области также заявили власти Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Краснодарского края, отметил 7 августа "Интерфакс".

Астраханская область готова оказать помощь пострадавшим от атаки украинских военных жителям Курской области, а также принять эвакуированных, отметил 7 августа в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

На отдыхе в Дагестане находится более 500 детей из Курской и Белгородской областей, республика готова принять еще столько, сколько понадобится, подчеркнул в своем телеграм-канале 7 августа глава Дагестана Сергей Меликов.

Российские военные не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России. По данным Минобороны, операция у границы в Курской области продолжается. В приграничном районе атаке беспилотника подверглась машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного, он госпитализирован с тяжелыми ранениями, передал сегодня "Интерфакс".

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