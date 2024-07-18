Сигнал атаки безэкипажных катеров в Новороссийске отменен

18 июля 2024, 08:50

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На территории Новороссийска отменен звучавший с пяти утра звуковой сигнал тревоги.

Как писал "Кавказский узел", о включении тревожной серены сегодня в 5.03 мск сообщал глава города Новороссийска Андрей Кравченко. Жителям первой береговой линии было рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

В 7.24 мск Андрей Кравчсенко написал в своем телеграм-канале, что на территории Новороссийска отменен сигнал атаки безэкипажных катеров. По его словам, опасности для жителей и гостей города нет.

При этом, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены десять безэкипажных катеров. Предполагается, что они следовали к Крымскому полуострову, отмечается в телеграм-канале ведомства.

Ранее, в ночь на 3 июля, на Новороссийск была совершена атака безэкипажных катеров. Минобороны России тогда отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. Так, в ночь на 6 июля беспилотники атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Кубани. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края в результате атаки беспилотников.