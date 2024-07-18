В Новороссийске включена тревожная сирена

18 июля 2024, 06:54

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Звуковой сигнал "Внимание всем" звучит в Новороссийске с пяти часов утра в связи с опасностью атаки безэкипажных катеров.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 июня на Новороссийск была совершена атака безэкипажных катеров. Минобороны России отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров.

О включении очередного сигнала тревоги сегодня в 5.03 мск в своем телеграм-канале сообщил глава города Новороссийска Андрей Кравченко.

Жителям первой береговой линии, которые находятся дома, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться "в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)".

"Не находитесь на открытом пространстве около моря", - призвал глава города-героя.

Он также напомнил, что "не допустимо снимать и выкладывать фото/видео, средств защиты города, работу специальных и оперативных служб".

"Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, - написал Кравченко. - Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!".

Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале в 5.27 мск повторил сообщение главы Новороссийска, не добавив подробностей.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. Так, в ночь на 6 июля беспилотники атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Кубани. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края в результате атаки беспилотников.