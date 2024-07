В столице Армении открылся «Золотой абрикос»

07 июля 2024, 21:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване сегодня стартовал XXI кинофестиваля «Золотой абрикос», зрители которого могут познакомиться с картинами трех конкурсных программ, а также с номинантами международных кинофестивалей.

Как писал "Кавказский узел", 32 фильма вошли в программу фестиваля "Золотой абрикос". Картины из Грузии, Армении и Палестины попали в номинацию "Региональная панорама", еще десять армянских короткометражных фильмов включены в номинацию "Косточка".

В этом году организаторы кинофестиваля отказались от «красной дорожки», заменив ее коврами ручной работы мастеров-ковроделов из Сюника, передает корреспондент «Кавказского узла».

Помимо 32 художественных и документальных фильмов, вошедших в три конкурсные программы – «Международный конкурс», «Региональная панорама» и «Косточка» - зритель кинофестиваля сможет посмотреть фильмы, показанные на авторитетных международных кинофестивалях.

Фестиваль открыла новая кинокартина канадского режиссера Атома Эгояна «Семь вуалей», премьера которой состоялась в 2023 году на кинофестивале в Торонто. В рамках фестиваля в Ереване состоится ретроспективный показ пяти картин дважды лауреата кинопремии «Оскар» Александр Пейн, возглавившего жюри программы «Международный конкурс».

Почетным гостем кинофестиваля стал обладатель двух «Оскаров» голливудский актер Кевин Спейси, встреча зрителей с которым запланирована 9 июля в ереванском Доме кино.

Напомним, что девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" был слоган: Looking back is yet to come ("Оглядываясь в грядущее"). В рамках фестиваля был показан фильм российского режиссера Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", посвященный многовековой истории отношений России и народов Кавказа. По итогам фестиваля в 2023 году "Серебряный абрикос" в номинации "Региональная панорама" получил грузинский фильм "Волшебная гора".