04 июля 2024, 01:02

32 фильма вошли в программу фестиваля «Золотой абрикос» в Ереване

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Фильмы из Грузии, Армении и Палестины вошли в номинацию «Региональная панорама», еще десять армянских короткометражных фильмов включены в номинацию «Косточка».

Как писал "Кавказский узел", девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" стал слоган: "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). В рамках фестиваля был показан фильм российского режиссера Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", посвященного многовековой истории отношений России и народов Кавказа. По итогам фестиваля в 2023 году "Серебряный абрикос" в номинации "Региональная панорама" получил грузинский фильм "Волшебная гора". 

XXI Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет в Ереване с 7 по 14 июля, передал корреспондент «Кавказского узла».

Почетным гостем кинофестиваля «Золотой абрикос» станет обладатель двух «Оскаров» голливудский актер Кевин Спейси, сообщили организаторы кинофестиваля на первой пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Фестиваль откроет драма канадского режиссера Атома Эгояна «Семь вуалей». Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2023 года на кинофестивале в Торонто, сказано в программе кинофестиваля, опубликованной на официальной странице в Facebook*.

Кинофестиваль пройдет в трех конкурсных номинациях. В номинации «Международный конкурс» представлены девять картин из Франции, России, Германии, Индии, Бразилии, Португалии, Литвы, Непала и Италии, а также две ленты совместного производства Швеции/Италии/Дании/Финляндии и Исландии/Словакии. Жюри возглавит двукратный обладатель премии «Оскар», американский кинорежиссер и сценарист Александр Пэйн.

В номинацию «Региональная панорама» вошли 11 фильмов как региональных авторов, так и совместного соавторства из Грузии (две картины), Ирана (четыре картины), Палестины (две картины), Армении (две картины) и Ливана (один фильм). Американский режиссер индийского происхождения Тарсем Сингх возглавит жюри этой конкурсной программы.

В номинацию «Косточка» вошли 10 короткометражных фильмов армянских режиссеров, жюри конкурсной программы возглавит канадский режиссер Атом Эгоян.

Особое внимание органихаторов сфокусировано на творчестве Шарля Азнавура и Сергея Параджанова, несколько показов приурочены к их 100-летию. В частности, в рамках кинофестиваля состоится специальный показ документальной картины о Сергее Параджанове «Я отомщу миру любовью» режиссера Зары Джян.

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Примечание:

"Три картины грузинских кинематографистов представлены на фестивале "Золотой абрикос"", "Фильм о взаимоотношениях России и Кавказа показан на фестивале "Золотой абрикос"", "Более 20 армянских фильмов вошли в программу "Золотого абрикоса"".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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