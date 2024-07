32 фильма вошли в программу фестиваля «Золотой абрикос» в Ереване

04 июля 2024, 01:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фильмы из Грузии, Армении и Палестины вошли в номинацию «Региональная панорама», еще десять армянских короткометражных фильмов включены в номинацию «Косточка».

Как писал "Кавказский узел", девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" стал слоган: "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). В рамках фестиваля был показан фильм российского режиссера Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", посвященного многовековой истории отношений России и народов Кавказа. По итогам фестиваля в 2023 году "Серебряный абрикос" в номинации "Региональная панорама" получил грузинский фильм "Волшебная гора".

XXI Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет в Ереване с 7 по 14 июля, передал корреспондент «Кавказского узла».

Почетным гостем кинофестиваля «Золотой абрикос» станет обладатель двух «Оскаров» голливудский актер Кевин Спейси, сообщили организаторы кинофестиваля на первой пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Фестиваль откроет драма канадского режиссера Атома Эгояна «Семь вуалей». Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2023 года на кинофестивале в Торонто, сказано в программе кинофестиваля, опубликованной на официальной странице в Facebook*.

Кинофестиваль пройдет в трех конкурсных номинациях. В номинации «Международный конкурс» представлены девять картин из Франции, России, Германии, Индии, Бразилии, Португалии, Литвы, Непала и Италии, а также две ленты совместного производства Швеции/Италии/Дании/Финляндии и Исландии/Словакии. Жюри возглавит двукратный обладатель премии «Оскар», американский кинорежиссер и сценарист Александр Пэйн.

В номинацию «Региональная панорама» вошли 11 фильмов как региональных авторов, так и совместного соавторства из Грузии (две картины), Ирана (четыре картины), Палестины (две картины), Армении (две картины) и Ливана (один фильм). Американский режиссер индийского происхождения Тарсем Сингх возглавит жюри этой конкурсной программы.

В номинацию «Косточка» вошли 10 короткометражных фильмов армянских режиссеров, жюри конкурсной программы возглавит канадский режиссер Атом Эгоян.

Особое внимание органихаторов сфокусировано на творчестве Шарля Азнавура и Сергея Параджанова, несколько показов приурочены к их 100-летию. В частности, в рамках кинофестиваля состоится специальный показ документальной картины о Сергее Параджанове «Я отомщу миру любовью» режиссера Зары Джян.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.