Чиатурские шахтеры прекратили голодовку

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Шахтеры из Чиатуры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. Компания пытается начать процедуру банкротства, однако против выступают профсоюзы. Работники шахт в Чиатуре провели шествие в Тбилиси и потребовали от правительства Грузии не допустить нарушения их прав. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры.

8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе прекратили голодовку в Чиатуре после того, как 5 апреля встретились с митрополитом Чиатурской и Сачхерской епархии Даниэлом, сообщает сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Эту же информацию обнародовал сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари". "Шахтеры из Чиатуры также отложили запланированную на сегодня акцию протеста в Чорвиле. Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе начали голодовку 4 апреля. Шахтеры требуют, чтобы государство вмешалось в решение их проблем, чтобы представитель правительства встретился с шахтерами и выслушал их позицию", - поясняется в сообщении телеканала.

Подробности встречи шахтеров и митрополита в публикациях не приведены.

Напомним, в июне 2024 года рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В ноябре 2024 года рабочие шахт вновь провели акции протеста. Они заявили, что те 60% от заработной платы, которые им предложило руководство на время простоя, недостаточны для нормального существования.

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