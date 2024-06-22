Женщина бросает пакет в Вечный огонь. Стоп-кадр видео "Кубань 24" от 21.06.24, https://kuban24.tv/item/do-treh-let-lisheniya-svobody-grozit-zhenshhine-szhigavshej-musor-na-memoriale-v-sochi

22 июня 2024, 23:38

Уроженка Ростовской области обвинена в повреждении мемориала в Сочи

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Пакет с мусором, выброшенный в Вечный огонь в Сочи, стал поводом для уголовного преследования уроженки Ростовской области по статье о повреждении воинских захоронений и мемориалов. Обвиняемая признала вину и принесла извинения.

Как информировал "Кавказский узел", силовики в регионах юга России регулярно возбуждают уголовные дела по статье об осквернении мемориалов воинской славы, которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Так, в середине мая в суд поступило дело уроженки Майкопа, обвиняемой в повреждении мемориала "Вечный огонь" в Краснодаре и в осквернении символа воинской славы.  Также в мае полицейские задержали в Новороссийске мужчину, который прикурил от Вечного огня, после чего опубликовали в официальном канале видео с его извинениями. 

Против уроженки Ростовской области, которая сожгла мусор на Вечном огне, возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений и мемориалов (часть 2 статьи 243.4 УК РФ), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо (Медиапроект «ОВД-Инфо» признано иностранным агентом)".

По версии следствия, в ночь на 19 июня, находясь на улице Тоннельной в городе Сочи у мемориального комплекса "Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях г. Сочи" бросила в пламя Вечного Огня несколько полимерных пакетов с вещами, после чего с места происшествия скрылась, сообщило 21 июня управление Следкома России по Краснодарскому краю. 

"В ходе допроса обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме", - указано в сообщении.

Как следует из видео, которое опубликовала "Кубань 24",мужчина и женщина вначале бросили в вечный огонь бумагу, а затем пакет с мусором.  Спустя время они пришли еще раз с другими пакетами, в результате Вечный огонь едва не погас, 

Подозреваемых отследили по камерам видеонаблюдения системы «Безопасный город» и сведениям ЕДДС. Полицейские задержали их. Выяснилось, что мужчина — житель Алтайского края, женщина — приехала из Ростовской области, говорится в сообщении телеканала.

Отметим, что об уголовном преследовании мужчины в сообщении кубанского Следкома не сообщалось. 

"В отношении задержанных составлены административные протоколы. В отношении женщины СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ", - сообщило 21 июня издание "Сочи1".

На видео, которое опубликовал паблик "Краснодар и край" мужчина и женщина, лица которых размыты, сидят в кабинете у следователя. "Я искренне извиняюсь за свой необдуманный поступок. Я осквернила мемориал. Я больше так не буду делать никогда. Я признала, что я была на эмоциях и сделала это неосознанно. В алкогольном опьянении", - заявила на видео женщина.

Инициатором практики публичных извинений были власти Чечни, но теперь к ней прибегают силовики и рядовые жители в разных регионах, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. О том, как порожденная Рамзаном Кадыровым кампания вышла далеко за пределы Кавказа, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Уроженка Майкопа обвинена в повреждении мемориала в Краснодаре", "Оштрафованы родители осквернивших мемориал в Анапе девушек", "Юристы указали на риск преследования подростков после фото у Вечного огня в Апшеронске".

Автор: "Кавказский узел"

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