Выходка у Вечного огня обернулась публичными извинениями для жителя Кубани

23 мая 2024, 03:17

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Полицейские задержали в Новороссийске мужчину, который прикурил от Вечного огня, после чего опубликовали в официальном канале видео с его извинениями.

Как информировал "Кавказский узел", силовики в регионах юга России регулярно возбуждают уголовные дела по статье об осквернении мемориалов воинской славы, которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Так, в середине мая в суд поступило дело уроженки Майкопа, обвиняемой в повреждении мемориала "Вечный огонь" в Краснодаре и в осквернении символа воинской славы.

Полиция Кубани отчиталась о задержании в Новороссийске безработного мужчины, осквернившего Вечный огонь.

Видеозапись, на которой мужчина поджигает сигарету от Вечного огня на Площади Героев в Новороссийске появилась днем 22 мая в Telegram-канале, посвященном городским новостям.

“Как сообщает подписчица, он уже не первый раз ходит и подкуривает от Вечного огня”, - утверждалось в публикации с видео.

Спустя несколько часов после появления видео в социальных сетях главное управление МВД по краю отчиталось в официальном Telegram-канале, что нарушитель “в кратчайшие сроки” задержан сотрудниками угрозыска.

Утверждается, что задержанному 46 лет, он безработный, живет в Новороссийске. После сообщения о задержании ведомство опубликовало также короткое видео с публичными извинениями задержанного.

“Приношу свои извинения за содеянное жителям города Новороссийска, что такого больше не будет”, - произносит с принужденной интонацией мужчина, чье лицо на кадрах скрыто.

“Безусловно, одним извинением мужчина не отделается”, - отмечается в сообщении МВД под видео. В ведомстве также добавили, что материалы по делу “направлены в следственные органы”.

Инициатором практики публичных извинений были власти Чечни, но теперь к ней прибегают силовики и рядовые жители в разных регионах, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. О том, как порожденная Рамзаном Кадыровым кампания вышла далеко за пределы Кавказа, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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