Суд в Армении признал неправомерным арест пяти противников делимитации границы

20 июня 2024, 17:38

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Арест учредителя общественной организации "Азатазен" Ишхана Геворкяна и его соратников по делу о хранении оружия признан неправомерным. Телефоны и изъятое оружие им так и не вернули, сообщила защита.

Как информировал "Кавказский узел", с 19 апреля в Армении проходят массовые протесты, участники которых выступают против делимитации армяно-азербайджанской границы, а также требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 15 мая пять противников делимитации границы были арестованы по подозрению в хранении оружия, 18 мая они были освобождены.

Соучредитель общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян c 1 по 5 мая проводил пикет в Ереване против делимитации границы.

Суд в Котайкской области удовлетворил жалобу Ишхана Геворкяна и Грачья Товмасяна о признании их ареста неправомерным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тарон Багдасарян. "Ранее, 14 июня, тот же суд признал неправомерным арест Гарри Авакяна, Андраника Егояна и Айка Месропяна", - отметил адвокат.

Он пояснил, что на основании решения суда его подзащитные могут рассчитывать на компенсацию в размере среднесуточной зарплаты. "В стране со справедливой правовой системой неправовой арест стал бы предметом внутреннего разбирательства", - подчеркнул Багдасарян.

Ни одному из подзащитных до сих пор следователи не вернули телефоны и законно зарегистрированное оружие, изъятые у них в рамках уголовного производства, заключил адвокат.

Следком Армении 18 июня сообщил, что с начала протестов движения "Тавуш во имя родины" возбуждено 47 уголовных дел, по которым проходят 58 сторонников архиепископа Баграта Галстаняна, 29 из них арестованы.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. Лидер движения архиепископ Баграт Галстанян призвал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу, но парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

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