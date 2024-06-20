Беспилотники атаковали три региона юга России

20 июня 2024, 08:41

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Силы противовоздушной обороны сегодня ночью обезвредили 10 беспилотников, атаковавших территории Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области, отчиталось Минобороны.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью на жилой дом в Славянске-на-Кубани упали обломки беспилотника, в результате один человек погиб. В Адыгее атаке дронов подверглась нефтебаза в Тахтамукайском районе.

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией Адыгеи шесть запущенных со стороны Украины беспилотников, три беспилотника над территорией Краснодарского края и еще один беспилотник над территорией Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, 17 июня атаке беспилотника подвергся город Тихорецк Краснодарского края, 8 июня в Астраханской области, Краснодарском крае и Ростовской области были обезврежены 11 беспилотников, 7 июня военные в Краснодарском крае уничтожили шесть беспилотников.

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