Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki

20 июня 2024, 08:41

Беспилотники атаковали три региона юга России

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Силы противовоздушной обороны сегодня ночью обезвредили 10 беспилотников, атаковавших территории Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области, отчиталось Минобороны.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью на жилой дом в Славянске-на-Кубани упали обломки беспилотника, в результате один человек погиб. В Адыгее атаке дронов подверглась нефтебаза в Тахтамукайском районе.

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией Адыгеи шесть запущенных со стороны Украины беспилотников, три беспилотника над территорией Краснодарского края и еще один беспилотник над территорией Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, 17 июня атаке беспилотника подвергся город Тихорецк Краснодарского края, 8 июня в Астраханской области, Краснодарском крае и Ростовской области были обезврежены 11 беспилотников, 7 июня военные в Краснодарском крае уничтожили шесть беспилотников.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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