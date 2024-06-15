Прокуратура Азербайджана рассматривает версию убийства солдата на границе с Арменией

15 июня 2024, 01:57

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Следствие по делу гибели солдата Джейхуна Гусейнова, пропавшего без вести на границе с Арменией и обнаруженного мертвым спустя два дня, ведется по статье «убийство», сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", солдат Джейхун Тофиг оглу Гусейнов 9 июня пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннют Нахичеванской автономной республики (НАР), расположенного около армяно-азербайджанской границы. Тело Гусейнова было найдено около Гюннюта 11 июня.

Следствие разрабатывает версию убийства солдата Джейхуна Гусейнова, сообщила 14 июня пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана. «Предварительное следствие по факту обнаружения тела пропавшего 9 июня при неизвестных обстоятельствах в направлении села Гюннют Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, военнослужащего Н-ской воинской части Министерства обороны Гусейнова Джейхуна Тофиг оглу» ведется по статье 120.2.12 (умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) УК, говорится в пресс-релизе ведомства, переведенном корреспондента "Кавказского узла".

По уголовному делу назначены судебно-медицинская, комплексная судебно-баллистическая, дактилоскопическая и трасологическая экспертизы, проведен осмотр места происшествия и тела, допрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства, далее сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана за этот период составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 – небоевые потери, сообщил тогда институт.

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