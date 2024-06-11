Тело пропавшего без вести солдата найдено в Азербайджане

11 июня 2024, 12:16

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Около села Гюннют в Нахичеванской автономной республике найдено тело военнослужащего Джейхуна Тофиг оглу Гусейнова, который пропал без вести несколько дней назад, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", солдат Джейхун Тофиг оглу Гусейнов 9 июня пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннют Нахичеванской автономной республики (НАР), расположенного около армяно-азербайджанской границы.

Тело пропавшего без вести 9 июня Гусейнова Джейхуна Тофиг оглу обнаружено сегодня утром недалеко от села Гюннют, сообщило Минобороны Азербайджана, релиз которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По факту смерти военнослужащего проводится расследование, отметило министерство.

Напомним, в ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана за этот период составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 – небоевые потери, сообщил тогда институт.

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