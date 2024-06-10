Азербайджанский солдат пропал без вести на границе с Арменией

10 июня 2024, 08:48

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Военнослужащий Джейхун Тофиг оглу Гусейнов пропал без вести около села Гюннют, расположенного вблизи границы с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны Азербайджана, солдат Джейхун Тофиг оглу Гусейнов 9 июня пропал без вести при не выясненных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннют Садаракского района Нахичеванской автономной республики (НАР).

Ведутся поиски военнослужащего, сказано в сообщении министерства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", село Гюннют расположено неподалеку от азербайджано-армянской границы.

"Кавказский узел" писал, что 28 февраля минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении военнослужащего Руслана Панахова, который заблудился при неблагоприятных погодных условиях.

В Армении Панахова был взят под стражу, ему были вменены попытка диверсии, покушение на убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов, контрабанда оружия и незаконное пересечение госграницы. Позже в Армении было прекращено уголовное преследование Панахова, 5 марта он вернулся в Азербайджан.

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