Азербайджанский солдат вернулся из Армении

05 марта 2024, 17:20

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Военнослужащий Руслан Панахов прибыл в Азербайджан после прекращения уголовного преследования в Армении. По его словам, он оказался у армянских позиций, заблудившись в тумане.

"Кавказский узел" писал, что 28 февраля Служба нацбезопасности Армении сообщила о задержании азербайджанского военного, который пересек границу около села Тех в Сюникской области. По версии Минобороны Азербайджана, военнослужащий Руслан Панахов (армянские источники указывали его фамилию как Пенахов - прим. "Кавказского узла") заблудился. Однако в Армении он был взят под стражу, ему вменены были попытка диверсии, покушение на убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов, контрабанда оружия и незаконное пересечение госграницы. Армения прекратила уголовное преследование азербайджанского военнослужащего Руслана Пенахова, задержанного после пересечения границы, сообщил 4 марта Следком Армении. Это сделано в знак доброй воли и во исполнение договоренностей с Азербайджаном, подчеркнула Служба нацбезопасности Армении.

Руслан Панахов вернулся в Азербайджан через третью страну сегодня днем. Он появился в бакинском аэропорту в сопровождении лиц в гражданской одежде. Кадры его короткого общения с журналистами показало государственное телевидение Азербайджана.

Панахов заявил, что рад вновь быть на родине. Он сказал, что с ним «всё в порядке», «никаких проблем нет».По его словам, самочувствие «нормальное, хорошее».

По словам Панахова, он оказался у позиций вооруженных сил Армении, заблудившись в тумане после смены поста. При этом он не стал отвечать на вопрос, было ли на него оказано давление. "Об этом не хочу говорить", - сказал Панахов.

Военный эксперт Таййар Эйвазов считает, что история с Панаховым благополучна завершена. "Конечно, это было форс-мажорное обстоятельство. Солдат возвращался поста в место расположения части и при неблагоприятных погодных условиях оказался на той стороне. Вопрос был расследован и урегулирован. Его здоровье будет проверено, будут прояснены некоторые моменты. Если его здоровье позволяет и с его стороны не было никаких нарушений, то он продолжит армейскую службу", - сказал Эйвазов корреспонденту "Кавказского узла".

Панахов - уроженец Шамкирского района Азербайджана. Проживающий в Шамкире отец солдата Эльданиз Панахов с радостью воспринял сообщение о возвращении сына и поблагодарил за участие в его судьбе руководство Азербайджана. "Руслан вновь пойдет и продолжит военную службе, вернет свой долг Родине", - цитирует мужчину новостное издание qafqazinfo.az

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