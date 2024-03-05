Прекращено уголовное преследование азербайджанского военного в Армении

05 марта 2024, 01:50

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Армения прекратила уголовное преследование азербайджанского военнослужащего Руслана Пенахова, задержанного после пересечения границы, сообщил армянский Следком. Это сделано в знак доброй воли и во исполнение договоренностей с Азербайджаном, подчеркнула Служба нацбезопасности Армении.

"Кавказский узел" писал, что 28 февраля Служба нацбезопасности Армении сообщила о задержании азербайджанского военного, который пересек границу около села Тех в Сюникской области. По версии Минобороны Азербайджана, военнослужащий Руслан Пенахов заблудился. Однако в Армении он был взят под стражу, ему вменены были попытка диверсии, покушение на убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов, контрабанда оружия и незаконное пересечение госграницы.

Следственный комитет Армении 4 марта подтвердил озвученную ранее азербайджанской стороной версию о том, что Пенахов заблудился. По данным Следкома, выяснилось, что пересекший границу Армении 28 февраля 2024 года азербайджанский военнослужащий Руслан Эльданис Оглу Пенахов оказался на армянской стороне после инцидента между военнослужащими на азербайджанской позиции. "В результате этого Пенахов сбежал и заблудился", - сообщило ведомство, передает корреспондент "Кавказского узла".

Следком проинформировал, что в прокуратуру Армении им было подано ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Пенахова, которое было удовлетворено.

Армения решила передать военнослужащего азербайджанской стороне в знак доброй воли и во исполнение договоренности, "достигнутой между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне", о том, что заблудившиеся и оказавшиеся на противоположной стороне военнослужащие должны быть возвращены в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба СНБ Армении.

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