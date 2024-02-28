Азербайджанский военный пропал в Лачинском районе

28 февраля 2024, 11:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начаты поиски военнослужащего Руслана Панахова, который пропал, заблудившись в Лачинском районе, отчиталось Минобороны Азербайджана. Жители армянского села Тех сообщили о двух азербайджанских военных, перешедших границу.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля Минобороны Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах на границе. Днем ранее, 23 февраля, Минобороны Азербайджана также обвинило Армению в обстреле приграничных позиций. При этом ведомство подчеркнуло, что не стало принимать ответные меры, чтобы не допустить обострения ситуации.

Сегодня утром военнослужащий азербайджанской армии Руслан Панахов заблудился "во время передвижения между служебными позициями при неблагоприятных погодных условиях", сообщило Минобороны Азербайджана. Ведется поиск военнослужащего, отмечено в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Инцидент произошел на территории Лачинского района, сообщает АПА.

Жители села Тех Сюникской области сообщили сегодня, что двое азербайджанских военнослужащих пересекли границу Армении около села, сообщил член совета старейшин села Аргам Овсепян.

"Один из азербайджанцев был обнаружен, другой сбежал. Инцидент произошел около 6-7 утра. Как только они прошли, их сразу поймали. Один сбежал, мы не знаем, где он", - приводит его слова News.am.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", село Тех расположено в девяти километрах от Лачина (армянское название Лачина – Бердзор).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.