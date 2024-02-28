28 февраля 2024, 11:47

Азербайджанский военный пропал в Лачинском районе

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Начаты поиски военнослужащего Руслана Панахова, который пропал, заблудившись в Лачинском районе, отчиталось Минобороны Азербайджана. Жители армянского села Тех сообщили о двух азербайджанских военных, перешедших границу.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля Минобороны Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах на границе. Днем ранее, 23 февраля, Минобороны Азербайджана также обвинило Армению в обстреле приграничных позиций. При этом ведомство подчеркнуло, что не стало принимать ответные меры, чтобы не допустить обострения ситуации.

Сегодня утром военнослужащий азербайджанской армии Руслан Панахов заблудился "во время передвижения между служебными позициями при неблагоприятных погодных условиях", сообщило Минобороны Азербайджана. Ведется поиск военнослужащего, отмечено в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Инцидент произошел на территории Лачинского района, сообщает АПА.

Жители села Тех Сюникской области сообщили сегодня, что двое азербайджанских военнослужащих пересекли границу Армении около села, сообщил член совета старейшин села Аргам Овсепян.

"Один из азербайджанцев был обнаружен, другой сбежал. Инцидент произошел около 6-7 утра. Как только они прошли, их сразу поймали. Один сбежал, мы не знаем, где он", - приводит его слова News.am.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", село Тех расположено в девяти километрах от Лачина (армянское название Лачина – Бердзор).

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Примечание:

"Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России", "Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями", "Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 февраля 2024, 12:20

28 февраля 2024, 11:19

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