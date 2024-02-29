29 февраля 2024, 12:41

Азербайджанский военный заключен под стражу в Армении

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Военнослужащему Азербайджана Руслану Пенахову, задержанному ранее в Сюникской области, вменены попытка диверсии и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Он арестован, сообщил Следком Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 28 февраля Служба нацбезопасности Армении сообщила о задержании азербайджанского военного, который пересек границу около села Тех Сюникской области.

Задержанный ранее азербайджанский военнослужащий Руслан Пенахов заключен под стражу. Ему вменяются попытка диверсии, покушение на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти, незаконный оборот оружия и боеприпасов, контрабанда оружия и боеприпасов, а также незаконное пересечение госграницы, привел сегодня News.am сообщение Следкома Армении.

Напомним, по версии Минобороны Азербайджана, военнослужащий Руслан Пенахов заблудился в Лачинском районе.

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Примечание:

"Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России", "Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями", "Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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