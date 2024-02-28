Армянская спецслужба сообщила о задержании азербайджанского солдата

28 февраля 2024, 12:20

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Задержан азербайджанский военный, который пересек границу около села Тех Сюникской области, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром военнослужащий Руслан Панахов заблудился и пропал в Лачинском районе, сообщило Минобороны Азербайджана. Жители села Тех Сюникской области рассказали, что двое азербайджанских военнослужащих пересекли границу Армении около села и были задержаны, но одному удалось уйти.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", село Тех расположено в девяти километрах от Лачина (армянское название Лачина – Бердзор).

Азербайджанский военный сегодня около 05.15 (04.15 мск) пересек границу на участке села Тех Сюникской области, при нем был автомат АКМ с одним магазином патронов, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

"Азербайджанский военнослужащий был обезврежен военными МО Армении", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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