24 азербайджанские семьи вернулись в Ходжалы

29 мая 2024, 09:30

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В Ходжалы сегодня вернулись 24 азербайджанские семьи, покинувшие город во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

12 мая стало известно, что в селе Малыбейли Ходжалинского района ведется строительство и подключение к коммуникациям более 100 частных домов для переселения жителей, ранее покинувших Ходжалинский район.

В город Ходжалы 1 сегодня выехали из Баку 24 семьи (88 человек) бывших вынужденных переселенцев, которые были размещены в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах Азербайджана, сообщает Trend.

Таким образом, в Ходжалы возвращены 44 семей (169 человек), пишет АПА.

Напомним, ранее переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули аналитики.

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