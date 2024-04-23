Политологи раскритиковали заявление Гарибашвили об отношениях с Евросоюзом

23 апреля 2024, 04:11

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Евросоюз пока не готов к расширению, а Грузия - к вступлению в ЕС, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили. Его слова раскритиковали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Они также отметили, что протестные процессы в стране могут продлиться до октября, когда состоятся парламентские выборы, и повлиять на их итог.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, грузинские власти объявили это своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Ираклий Гарибашвили 20 апреля заявил, что Грузия достигла своего максимума, получив статус кандидата в члены ЕС, при этом внутри страны "нет единого мнения" о том, готова ли она на самом деле стать членом Евросоюза.

Комментируя мнение, что закон об иноагентах препятствует вступлению Грузии в Евросоюз, Гарибашвили заявил, что на сегодняшний день Евросоюз не готов к расширению, а следующие шаги "зависят от многих факторов". «Очень просто хочу вам сказать, что к тому времени, когда страна будет готова и нам скажут, что завтра вы станете членом Евросоюза, этот закон можно будет очень легко отменить, пересмотреть, изменить, принять новый», - приводит его слова Civil.ge.

"Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах, и 17 апреля он был принят в первом чтении на фоне массовых акций протеста противников нового закона. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу, но Грузия и ЕС пока не готовы к объединению.

Гарибашвили также предупредил участников акций протеста, чтобы они не нарушали нормы закона, иначе «все будут жестко наказаны». «Хочу ко всем обратиться, чтобы не было иллюзии, что смогут здесь что-то сделать. Малейшее отступление - и все будут жестко наказаны, все имеют право высказать собственное мнение в рамках закона. В парламенте могут провести дебаты и дискуссии, а все остальное должны решать на выборах. Эти выборы будут демократичными, справедливыми, прозрачными, такими, что не останется вопросов», - цитирует его «Мтавари архи».

При этом Гарибашвили выразил уверенность, что молодежь протестует чистосердечно, так как не относится к какой-либо партии.

Семь грузинских оппозиционных партий тем временем призвали сотрудников полиции не подчиняться приказам и не применять силу в отношении протестующих. «Мирные собрания – фундаментальное, конституционное право граждан Грузии, которое защищено международными конвенциями. Против этого права «Грузинская мечта» незаконно использует подразделения полиции, которые вместо обеспечения правопорядка проводит карательные мероприятия против мирного населения», - говорится в заявлении, которое перевела корреспондент «Кавказского узла».

По мнению представителей партий, полицейские, которые откажутся выполнять приказы, не несут ответственность. «Избиение, преследование, незаконное использование специальных полицейских средств против мирных демонстрантов, также незаконное ограничение права на собрания и манифестации представляют собой преступления, за которые обязательно будет возложена ответственность виновных лиц во всех отдельных случаях. Всех насильников, независимо от ранга, привлекут к ответственности перед независимым и справедливым судом», - говорится в заявлении. Его авторы заверили, что продолжают борьбу против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

«Чувствуется критический момент, получив статус страны кандидата в Евросоюз, Грузия перестала быть на распутье и в этот период важно, кто находится у власти, так как от этого зависит приведет ли власть страну в Евросоюз. Поэтому важно, чтобы критическая масса дошла бы до осенних парламентских выборов и во время голосования высказала бы свое мнение», - сказал один из лидеров партии «Европейская Грузия» Георгий Церетели корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, протесты против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» проходят мирно, без радикализации в заявлениях и активности. В акциях принимает участие молодежь, тогда как политики на них выходят редко. Власти обеспокоены именно протестами неполитизированной молодежи, так как она показатель того, что власти действуют неверно.

Независимый оппозиционный депутат парламента Теона Акубардиа считает, что начатые процессы в стране продолжатся до октября, поскольку в октябре парламентские выборы, на которых изберут правящую партию.

«Сейчас идет конституционный переворот, который совершает правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение». В Конституции Грузии сказано об интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры, в то время, как инициированным законопроектом эта интеграция Грузии прекращается. Власть инициирует не только закон, а идет против народа», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, на сегодняшний день смена правительства ничего не даст, так как страной управляет учредитель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили, старающийся «превратить страну в свою корпорацию». «Он хочет, чтобы люди жили так, как он решит, а не по решению их самих», - сказала она.

Профессор Грузинского института общественных дел, бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе отметил, что Гарибашвили пытается говорить с Евросоюзом на языке ультиматумов.

«Аргумент "Мы принимает закон и если станем государством-членом Евросоюза, тогда этот закон отменим" не выдерживает никакой критики. Сегодня мы должны приложить усилия для того, чтобы пройти полный пути европейской интеграции, а не строить барьеры, как это происходит сейчас», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ультиматум «Грузинской мечты» только отдаляет Грузию от Евросоюза, наносит ущерб самой партии и напрямую касается страны. На сегодняшний день неизвестно, «где развязка проблемы». При этом Пхаладзе также отметил, что протестующие - в основном молодые люди, которые не настроены радикально.

Представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти счел заявление Гарибашвили не ультиматумом, а «констатацией факта».

«Гарибашвили еще раз отметил позицию «Грузинской мечты», что для них вступление в Евросоюз не то что не задача, а они против этого. Он уже сказал прямым текстом. Это правительство не отображает интересы Грузии и воли грузинского народа. Грузия итак не вступит в ЕС еще какое-то время. Если будем соответствовать стандартам, то к концу 2030 года, такой шанс будет реальным», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Жгенти, после слов Гарибашвили к Грузии будет такое же отношение в Европе, как к Молдове при вице-председателе ее парламента Владимире Плахотнюке. В тот период отношения с Молдовой были «лимитированы», не было визитов на высшем уровне, помощь продолжалась, но она также была лимитирована и направлена на конкретные задачи. «С Грузией начнут обращаться также, как с Молдовой – это один из механизмов. Есть и другие механизмы – санкции. Уже введены санкции в отношении судей, могут быть приняты персональные санкции и не только в отношении тех лиц, которые замешаны в коррупции, или тех, кто выступает против евроинтеграции и в тоже время их дети учатся в Европе или США, туда они ездят на шопинг и у них в местных банках открыты счета», - сказал эксперт.

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