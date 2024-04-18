Президент Южной Осетии отправил в отставку министра обороны

18 апреля 2024, 19:52

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Министр обороны Южной Осетии Марат Павлов отправлен в отставку, его обязанности будет исполнять замминистра Инал Сабанов.

Как писал "Кавказский узел", президент Южной Осетии 1 августа 2022 года отправил в отставку главу Минобороны Владимира Пухаева в связи с избиением спецназовцами жителя Цхинвала Азамата Джигкаева. Власти Южной Осетии требовали от министра уволить главу спецназа, однако он не согласился и подал рапорт об отставке, сообщил источник в военном ведомстве. После увольнения министра несколько сотрудников ведомства написали рапорты на увольнение в знак солидарности со своим руководителем, сообщила сотрудница Минобороны.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил от занимаемой должности министра обороны республики Марата Павлова, следует из указа, опубликованного сегодня на сайте президента.

Другим указом Гаглоев назначил временно исполняющим обязанности главы Минобороны замминистра обороны Южной Осетии Инала Сабанова. Оба указа, подписаны 17 апреля и вступают в силу с дня подписания.

Павлов возглавлял ведомство с лета 2022 года, проинформировало сегодня ИА "Рес".

"Кавказский узел", также писал, что в августе 2022 года руководство Минобороны и глава госпредприятия были заподозрены в мошенничестве. По версии следствия, 12 апреля 2021 года на тот момент глава министерства обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев (уволен 25 февраля 2022 года после того, как выдвинул кандидатуру на президентских выборах, - прим. "Кавказского узла") заключил договор с дорожным госпредприятием на выполнение работ по благоустройству территории военного городка на сумму более 9,4 млн рублей. Позже госпредприятие заключило договор субподряда с компанией, которая выполнила работы. После проверки выяснилось, что их стоимость была завышена более чем на 3,9 млн рублей, заявили следователи.

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