17 апреля 2024, 10:58

Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника

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Перехвачен беспилотник, запущенный с армянской стороны для аэроразведки над приграничными позициями в Товузском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции в Товузском районе, после чего был открыт ответный огонь. Армения опровергла эти сведения.

12 апреля Баку также обвинил Ереван в обстрелах, Армения отвергла эти обвинения. 31 марта Азербайджан обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив азербайджанскую сторону в дезинформации и публикации смонтированных кадров.

Обезврежен квадрокоптер, пытавшийся вести разведку над позициями около села Агдам Товузского района, заявило сегодня Минобороны Азербайджана, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Другие подробности в сообщении не приводятся.

БПЛА был запущен с территории Армении и обнаружен над азербайджанскими позициями у приграничного села Агдам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в военном ведомстве.

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Примечание:

"Два мирных жителя пострадали при взрыве мины в Агдаме", "Армянские сельчане пожаловались на обстрелы домов со стороны Азербайджана", "Азербайджан сообщил о минах на кладбище в карабахском селе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 апреля 2024, 10:16

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