Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

13 апреля 2024, 09:16

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Товузском районе после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армения опровергла эти сведения.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные сегодня около 08.30 [07.30 мск] обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.

Обстрелы велись с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Чинарлы Товузгалинского района. Военные Азербайджана открыли ответный огонь, сообщило министерство на своем сайте.

Армянское оборонное ведомство опровергло эти сведения. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 13 апреля в районе 08.30 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", – заявило министерство в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 12 апреля Баку обвинил Ереван в обстрелах. Армения отвергла эти обвинения Азербайджана.

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