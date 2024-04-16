Полиция сообщила о смерти жителя Ростовской области при задержании

16 апреля 2024, 17:58

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Житель хутора Апаринский Усть-Донецкого района умер при задержании сотрудниками полиции, которые применили к нему силу. Проводится служебная проверка, отчиталась полиция.

Проверка организована по факту гибели мужчины, которого пытались задержать сотрудники полиции в хуторе Апаринский Ростовской области, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

"Полицейские применили в отношении правонарушителя физическую силу, однако последний продолжил оказывать сопротивление. Когда сотрудники полиции попытались применить специальные средства, у гражданина появилась пена изо рта, и он перестал подавать признаки жизни. Полицейские незамедлительно вызвали бригаду медиков и оказали первую доврачебную помощь гражданину. Однако прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины", - процитировало агентство сообщение полиции.

В сообщении указано, что при внешнем осмотре видимых телесных повреждений не выявлено. Назначена экспертиза для установления причины смерти. Проводится служебная проверка в отношении сотрудников, которые принимали участие в задержании.

На сайте и в Telegram-канале Главного управления МВД России по Ростовской области к 17.58 мск не содержится сообщения о смерти мужчины при задержании

"Кавказский узел" также писал, что активист Анатолий Березиков 14 июня 2023 года умер в ростовском спецприемнике, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Срок ареста активиста истекал на следующий день. Адвокату Ирине Гак рассказали про его смерть, когда она пришла к нему на встречу. При этом, когда Гак встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым. Ранее адвокат зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. "Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют… Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", - рассказала Ирина Гак. Знакомые Березикова не поверили в версию силовиков о суициде.

22 июня 2023 года силовики провели обыски у Ирины Гак, адвоката погибшего активиста Анатолия Березикова, и у активистки Татьяны Спорышевой, которая также представляла интересы Березикова. По словам Спорышевой, обыск прошел в рамках проверки по статье о призывах к экстремизму, силовики изъяли у нее технику. Спустя несколько дней стало известно, что Гак уехала в Грузию. Спорышева также покинула Россию и уехала в Грузию.

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