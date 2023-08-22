Знакомые ростовского активиста Березикова не поверили в версию о суициде

22 августа 2023, 22:24

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Активист Анатолий Березиков, умерший в спецприемнике Ростова-на-Дону, имел активную жизненную позицию, был волонтером штаба Навального* и неравнодушным человеком, рассказали его знакомые, которые не верят в версию силовиков о самоубийстве.

Анатолий Березиков 14 июня умер в ростовском спецприемнике, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Срок ареста активиста истекал 15 июня. Адвокату Ирине Гак рассказали про его смерть, когда она пришла к нему на встречу. При этом, когда Гак встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым. Ранее адвокат зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. "Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют… Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", - рассказала Ирина Гак.

Березиков работал мастером по ремонту техники, интересовался нойз-музыкой, делал шумовые синтезаторы, выступал на фестивалях под псевдонимом Анатолий Рык. Принимал участие в акциях протеста. Адвокат Евгений Смирнов ранее предположил, что череда арестов понадобилась ростовским силовикам, чтобы согласовать возбуждение уголовного дела по статье о госизмене.

Анатолий Березиков, погибший в ростовском спецприемнике, был неоднозначным и увлекающимся человеком, говорится в публикации проекта "Говорит НеМосква". "Повторял: "Меня убьют". История музыканта и активиста Анатолия Березикова, погибшего в ростовском спецприемнике", авторы которой опросили тех, кто был знаком с активистом.

Березиков родом из Бийска Алтайского края, в 2011 году переехал в Ростов-на-Дону к девушке. До этого закончил девять классов, поступил в строительный техникум, но бросил, работал бригадиром на стройках, рассказали друзья погибшего. В Ростове-на-Дону увлекся татуировками, зарабатывал этим, затем занялся ремонтом аккумуляторов для бытовой техники. Когда увлекся нойз-музыкой, стал учеником ростовского музыканта-экспериментатора Эдуарда Срапионова, поначалу помогал ему создавать синтезаторы, а затем стал делать свои инструменты, выступать. В Ростове-на-Дону был известен и как голый велосипедист — в любой мороз ездил по городу только в шортах.

Знакомые говорят, что Березиков был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он снимал двухкомнатную квартиру на окраине Ростова-на-Дону и сдавал своим знакомым койки, хотя своим квартирантам "месяцами "прощал" оплату жилья", помог открыть бизнес одной из своих девушек, а когда тот прогорел — выплачивал за нее долги.

"Он помогал людям как-то ненавязчиво, мимоходом. Это как бабульке сумку донести — сделал и забыл. Но он этим не ограничивался — чинил все подряд, от шкафчика до бытовой техники. Не пил, не курил, даже мусор на улице не бросал. Что-то забрать для неходячих, принять участие в уборке? [Легко]. И все это параллельно шутовской ехидности и уходу от любого давления. Если попросить — примчится помочь. Но если потребовать — ни за какие коврижки не возьмется. Вольный он был", — рассказала изданию знакомая Березикова Влада Береза.

В конце 2017 года Березиков присоединился к ростовскому штабу* Навального**. Он был "активным волонтером": раздавал листовки, участвовал в митингах и наблюдал на президентских выборах-2018. Тогда же его впервые задержали — за раздачу листовок — Анатолий получил штраф, рассказал бывший сотрудник штаба Вадим Кобзев.

Весной 2021 года штаб Навального в Ростове закрылся, но Березиков все равно ходил на митинги — так же в шортах и с голым торсом. На рюкзаке у него теперь висела табличка с критической надписью в адрес президента России, без которой он не выезжал из дома с 2018 года, была и маска на лицо — с такой же надписью. Одна из знакомых Березикова, назвавшаяся Валентиной Назаровой, считает, что для него политактивизм был ребячеством, приколом.

Вадим Кобзев подчеркнул, что у Березикова "была твердая гражданская позиция". "Обычно люди, которые считали это чем-то "прикольным", уходили, как только сталкивались с давлением. Анатолия задерживала полиция, он провел ночь в отделении — и он все равно оставался активистом", — заявил он.

После начала военной операции на Украине Березиков много читал по этому поводу, события потрясли его, рассказали его знакомые. Он много писал об этом в соцсетях, разругался с теми, кто поддержал спецоперацию. Музыкант из Липецка Мария Немонтова, которая много общалась в сети с Березиковым в последние несколько месяцев его жизни, говорит, что он хотел уехать из России.

Однако утром 11 мая силовики пришли к Березикову домой, в ходе обыска изъяли компьютерную технику и велосипед. Самого Анатолия избили ногами, рассказал он позже адвокатам — ему было трудно дышать, он подозревал у себя перелом ребра. После обыска Анатолия увезли в участок, где составили административный протокол. Одна из знакомых, рассказала, что, со слов соседки Березикова, один из силовиков сказал ей, когда активиста выводили из подъезда, что его забирают "за пособничество Украине". Друзьям долго не удавалось выяснить, что случилось с Анатолием — силовики не давали информации.

За этим последовали один за другим два административных ареста — за неповиновение полиции на 10 суток, за мелкое хулиганство на 15 суток. Он должен был освободиться 31 мая, рассказывает активистка Татьяна Спорышева, которая была знакома с Березиковым ранее, а на последнем суде выступала его общественным защитником.

К исходу второго ареста через других задержанных Березиков сообщил близким, где он. К Анатолию сумела попасть адвокат Ирина Гак, и тогда он рассказал ей, что ему угрожают. "Анатолий смог озвучить, что к нему приходил сотрудник ФСБ, который пообещал, что это не последняя "административка". Что его так же заберут [после окончания срока], а потом он получит уголовное дело сроком вплоть до пожизненного", — рассказала она.

По ее словам, она и адвокат встречали Березикова у спецприемника, но его снова отвезли прямиком в суд, где его удалось найти защите. В суде Анатолий был очень бледен и не реагировал на звуки."Он был просто как ватная кукла. У него были абсолютно ватные руки, практически не шевелились пальцы", — говорит Спорышева. Он не смог даже написать заявление для ознакомления с его делом, лишь с большим трудом подписал. Когда Березикову стало лучше, он рассказал о пытках электрошокером. Адвокаты вызвали в суд скорую помощь. Но прибывшие медики заявили, что не видят следов тока и что Березиков "абсолютно здоров", вспоминает Татьяна Спорышева. Суд тогда вновь арестовал Анатолия на 15 суток.

"Я боюсь, что я вообще исчезну. Я боюсь, что они меня убьют, и я не доживу до выхода из спецприемника. То есть я не доживу до 15 июня", — привела Спорышева слова Березикова.

Когда Гак и Спорышева 14 июня приехали к спецприемнику, им сказали, что Анатолий умер. Изначально причину не назвали, потом списали смерть Березикова на суицид.

Причиной для задержания Березикова стало расклеивание им листовок с QR-кодом, который вел на сайт проекта Минобороны Украины "Хочу жить", рассказал один из соседей по спецприемнику Анатолия Березикова. По его словам, активист говорил ему, что обычно делал это ночью. "Но один раз получилось, что уже наступал рассвет, и становилось светло, его засекли камеры видеонаблюдения. Ему потом показывали скриншоты с них", — приводятся в публикации его слова.

Сосед по спецприемнику отметил, что Березиков говорил, что не может "сидеть, сложа руки" в условиях военной операции на Украине. "Совесть не позволяет. И единственное, что я могу сделать, это вести какую-то социальную работу. Хотя бы так я внесу свой вклад", — привел сосед по спецприемнику слова Березикова. По его словам, Березников опасался, что следователи могут "докопаться" до него из-за переписки с людьми с Украины, но подробно не рассказывал.

Знакомые Березикова не верят в версию о суициде, говорят, что это "не в его характере". Вадим Кобзев утверждает, что в спецприемнике на Семашко это "физически невозможно" — у арестованных забирают все опасные предметы, постоянно ведется видеонаблюдение, проверки. "Скорее всего, его привезли в камеру в критическом состоянии либо уже мертвым. И сотрудники спецприемника ничего с этим не сделали", — считает он.

С этим согласна и Татьяна Спорышева. Она предполагает, что силовики могли "переусердствовать", отчего у Березикова остановилось сердце.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июня силовики провели обыски у Ирины Гак, адвоката погибшего активиста Анатолия Березикова, и у активистки Татьяны Спорышевой, которая также представляла интересы Березикова. По словам Спорышевой, обыск прошел в рамках проверки по статье о призывах к экстремизму, силовики изъяли у нее технику. Спустя несколько дней стало известно, что Гак уехала в Грузию. Спорышева также покинула Россию и уехала в Грузию.

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* Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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