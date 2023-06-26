Адвокат активиста Березикова покинула Россию после обысков

26 июня 2023, 17:24

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Адвокат Ирина Гак покинула Россию после смерти ее подзащитного Анатолия Березикова в ростовском спецприемнике и обысков в ее доме. Гак "сбежала от следствия" в Грузию, заявил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня силовики провели обыски у Ирины Гак, адвоката погибшего активиста Анатолия Березикова.

Анатолий Березиков 14 июня умер в ростовском спецприемнике, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Срок ареста активиста истекал 15 июня. Адвокату Ирине Гак рассказали про его смерть, когда она пришла к нему на встречу. При этом, когда Гак встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым. Ранее адвокат зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. "Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют… Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", - рассказала Ирина Гак.

Адвокат Ирина Гак, представлявшая интересы Анатолия Березикова, уехала из России, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. "Гак после обыска на связь не выходила", - отмечается в публикации в телеграм-канале проекта.

По данным источника в правоохранительных органах Ростовской области, Ирина Гак уехала в Грузию, сообщает сегодня 1rnd.ru.

Силовик высказал мнение, что Гак "сбежала от следствия". После смерти Березикова его адвоката стали проверять на причастность к распространению фейков, пишет издание.

Напомним, 22 июня обыски прошли также у активистки Татьяны Спорышевой в Ростове-на-Дону. По ее словам, силовики предъявили постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий в связи с проверкой по части 2 статьи 280 УК РФ "Призывы к экстремизму". У Спорышевой изъяли технику.

Татьяна Спорышева защищала Березикова по административным делам, а его адвокатом была Ирина Гак, отметил в тот день юрист Евгений Беркович. "Я пытался дозвониться Гак, но ее телефон оказался заблокирован", - рассказал он.

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