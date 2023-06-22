Силовики проводят обыски у защитников Березикова

22 июня 2023, 09:26

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Обыски проходят у адвоката погибшего Анатолия Березикова Ирины Гак и у активистки Татьяны Спорышевой в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", Анатолий Березиков умер в изоляторе, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Своему адвокату он сообщал о пытках.

У адвоката погибшего Анатолия Березикова Ирины Гак, передает ростовское издание 1rnd.ru. Других подробностей к 09:15 мск нет.

Обыски проходят также у активистки Татьяны Спорышевой, которой Березиков перед смертью сообщил, что после задержания у него пропали вещи, включая банковскую карту с крупной суммой на ней. Активистка опубликовала тогда в своем телеграм-канале апелляционную жалобу Гак, из которой стало известно, что к Березикову в спецприемник приходил силовик, угрожавший повторными арестами до возбуждения уголовного дела, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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