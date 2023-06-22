Силовики изъяли технику у ростовской активистки Спорышевой

22 июня 2023, 13:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Во время обысков в доме ростовской активистки Татьяны Спорышевой силовики изъяли технику. Они предъявили постановление от 2 июня, в котором сказано, что обыски проводятся в связи с призывами к экстремизму, рассказала активистка.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня обыски проходят у адвоката погибшего Анатолия Березикова Ирины Гак и у активистки Татьяны Спорышевой в Ростове-на-Дону.

Силовики произвели "обследование помещения" в связи с "призывами к экстремизму" у активисты Татьяны Спорышевой, которая представляла интересы Анатолия Березикова. Сотрудники ФСБ и центра по противодействию экстремизму пришли к активистке домой утром. В обысках принимали участие как минимум четыре силовика в балаклавах, масках и камуфляжной одежде, передал Telegram-канал "Первый отдел".

По словам Татьяны Спорышевой, силовиками было предъявлено постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий, датированное 2 июня. По словам активистки, причиной обысков в нем была указана проверка по части 2 статьи 280 УК РФ "Призывы к экстремизму". У Спорышевой изъяли технику, она не задержана и не имеет процессуального статуса, сказано в публикации.

21 июня стало известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" по факту смерти Анатолия Березикова.

Обыски у Татьяны Спорышевой могут быть связаны с информацией о смерти в спецприёмнике активиста Анатолия Березикова, считает юрист Евгений Беркович. "Татьяна Спорышева защищала Березикова по административным делам, а адвокатом у него была Ирина Гак. Я пытался дозвониться Гак, но ее телефон оказался заблокирован", – процитировала сегодня Берковича Rostovgazeta.ru.

Напомним, активист Анатолий Березиков умер в ростовском изоляторе временного содержания, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Адвокат сообщила, что он жаловался на давление и пытки со стороны силовиков. Представитель полиции назвал его смерть результатом суицида.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.