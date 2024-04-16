Аналитики связали скандал вокруг темпа музыки в Чечне с отсутствием профессионализма авторов идеи

16 апреля 2024, 15:33

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Инициатива подчиненных главы Чечни по ограничению темпа чеченской национальной музыки была призвана продемонстрировать их значимость, но в связи с низким профессионализмом чиновников привела к оправданиям Кадырова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", министр культуры Чечни объявил, что все музыкальные и танцевальные произведения в Чечне должны соответствовать определенному темпу. Чеченским исполнителям поручили "до 1 июня 2024 года переписать музыкальные произведения в соответствии с установленными требованиями к темповым значениям – от 80 до 116 ударов в минуту, в худшем случае они не будут допущены для публичного исполнения", сообщило Минкультуры. Постановление о темпе музыкальных произведений касается лишь национальных чеченских мелодий, оно не имеет отношения к гимну России, композициям определенных жанров и музыке иных народов, разъяснил глава Чечни.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев заявил, что скандальная ситуация вызвана «излишней ретивостью» людей вокруг нового министра культуры Чечни Дадаева. "Они хотели показать свою значимость, свою полезность. И они вызвали коллапс, провал в своём деле - в попытке выделиться занялись регулировкой темпа чеченской музыки, вероятно, вообще не разбираясь в музыке", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев уверен, что эти начинания не были инициативой самого Рамзана Кадырова. "Ни он, ни его семья это не инициировала. Кто-то из приближённых, возможно, сам министр, пытаясь показать свою "нужность", продвинули эту идею. А потом все встали перед фактом, что вышла откровенная «подстава». Хотя не это было целью такой инициативы", - пояснил Кутаев.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* назвала «фантасмагорией» такого рода инициативы подчиненных Кадырова. "Как будто они что-то понимают в музыке. Так же как наверное и в литературе, поэзии. Дела министра культуры организация, а не искусствоведение. Он должен помогать развиваться искусству, а не командовать им», - сказала она.

Министр культуры Чечни Муса Дадаев возглавил ведомство в октябре 2023 года, до этого его возглавляла дочь Рамзана Кадырова Айшат. До этого он занимал посты заместителя председателя правительства Чечни, министра по физкультуре и спорту, министра сельского хозяйства, главы и заместителя глав администрации Ачхой-Мартановского района. При этом у него юридическое образование, он окончил Чеченский госуниверситет, следует из информации на сайте главы Чечни.

Правозащитница согласна, что скандал вышел из-за действий рьяных чиновников. "Захотели они чем-то поуправлять. И раз больше нечем, решили поуправлять тем, что под рукой. Хотя в принципе это идея тоталитарных режимов — влезть во всё, вплоть до музыки или интимных отношений", - подчеркнула Ганнушкина*.

Пиар-специалист с 20- летним стажем, ныне проживающий за рубежом считает, что ситуация вышла из-за недоработки подчиненных главы Чечни.

"Поэтому ему самому пришлось оправдываться. Не думаю, что это осознанная информационная политика, потому что слишком хитро выглядит. Я бы руководствовался принципом бритвы Оккама - не надо плодить сущности, когда происходит глупость. Скорее всего, это глупость (подчиненных Кадырову чиновников)», - полагает он.

Рамзану Кадырову не раз приходилось давать разъяснительные опровержения по поводу ранее сделанных заявлений. Так, 5 января он заявил, что готов освободить 20 украинских военнопленных, если будут сняты санкции с его родственников, лошадей и самолетов. Провластные российские блогеры раскритиковали предложение Кадырова, а сам глава Чечни позднее назвал свои слова "троллингом" в адрес американских властей. Предложение Рамзана Кадырова о снятии санкций в обмен на освобождение украинских пленных было его инициативой, а не Кремля, что подтверждается и попыткой главы Чечни объяснить свои слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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