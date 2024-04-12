Кадыров объяснился за требования к темпу музыкальных композиций

12 апреля 2024, 23:46

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Постановление о темпе музыкальных произведений касается лишь национальных чеченских мелодий, оно не имеет отношения к гимну России, композициям определенных жанров и музыке иных народов, заявил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", министр культуры Чечни объявил, что все музыкальные и танцевальные произведения в Чечне должны соответствовать определенному темпу. Чеченским исполнителям поручили "до 1 июня 2024 года переписать музыкальные произведения в соответствии с установленными требованиями к темповым значениям – от 80 до 116 ударов в минуту, в худшем случае они не будут допущены для публичного исполнения", сообщило Минкультуры.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сегодня "истерикой" обсуждение в СМИ новых требований к музыкальным произведениям в Чечне, отметив, что вместе с главой Минкультуры решил "дождаться ее апогея". По его мнению, апогеем стали сообщения о том, что в Чечне запретили гимн России.

Кадыров привел выдержку из постановления Экспертного совета Минкультуры Чечни от 15 марта. "В целях сохранения стилистики национальной музыкальной культуры: всем творческим коллективам государственных и муниципальных учреждений культуры ЧР, а также отдельным исполнителям вокальных и инструментальных произведений придерживаться традиционно сложившихся темповых значений в чеченской музыкальной культуре; определить скорость для создания вокальных и инструментальных, танцевальных музыкальных композиций до 116 ударов в минуту", - процитировал он в своем Telegram-канале постановление.

По его словам, это не более, чем рекомендация. "Обратите внимание на слова "национальной" и "чеченской". И обратите внимание на отсутствие слова "запрет". Всё это - рекомендация для исполнителей чеченских мелодий <...> которая разработана, чтобы сохранить музыкальную выразительность, самобытность и особенность", - заявил Кадыров. Он отметил, что гимны, военные марши, баллады, шансон и песни других народностей не подпадают под эти требования.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2019 года Минкульт Чечни подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, заявило ведомство. Любительские песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, а "любители вольного пения" часто "не входят в рамки установленных норм в Чеченской Республике", указала в своем телесюжете государственная ЧГТРК "Грозный".

В сентябре 2019 года власти Чечни сообщили, что самодеятельные певцы Аюб и Асхаб Вахараговы были задержаны для "воспитательной беседы", так как нарушили запрет на исполнение песен, не одобренных властями Чечни. При этом Аюб Вахарагов опроверг версию о задержании из-за нарушения этого запрета. Власти Чечни не запрещают самодеятельным певцам исполнять свои произведения, но против отождествления любительских песен с чеченской культурой, пояснили в Минкультуры республики.

В марте 2024 года сын главы Чечни, министр по делам молодёжи Ахмат Кадыров распорядился выявлять пользователей соцсетей, "чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету".

Рамзану Кадырову не раз приходилось давать разьяснительные опровержения по поводу ранее сделанных заявлений. Так, 5 января он заявил, что готов освободить 20 украинских военнопленных, если будут сняты санкции с его родственников, лошадей и самолетов. Провластные российские блогеры раскритиковали предложение Кадырова, а сам глава Чечни позднее назвал свои слова "троллингом" в адрес американских властей. Предложение Рамзана Кадырова о снятии санкций в обмен на освобождение украинских пленных было его инициативой, а не Кремля, что подтверждается и попыткой главы Чечни объяснить свои слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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