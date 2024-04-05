Власти Чечни ввели жесткие рамки для темпа музыкальных произведений

05 апреля 2024, 09:52

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По новым правилам все музыкальные и танцевальные произведения в Чечне должны соответствовать определенному темпу, заявил министр культуры республики.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года власти Чечни сообщили, что самодеятельные певцы Аюб и Асхаб Вахараговы были задержаны для "воспитательной беседы", так как нарушили запрет на исполнение песен, не одобренных властями Чечни. При этом Аюб Вахарагов опроверг версию о задержании из-за нарушения этого запрета. Власти Чечни не запрещают самодеятельным певцам исполнять свои произведения, но против отождествления любительских песен с чеченской культурой, пояснили в Минкультуры республики.

Все музыкальные, вокальные и хореографические произведения в Чечне должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, заявил министр культуры республики Муса Дадаев.

"Музыкальная культуры чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей - культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла - особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев", - привело 4 апреля его слова ИА "Грозный-информ".

Заявление Дадаева было озвучено на совещании с руководителями государственных и муниципальных творческих коллективов, рассказал сотрудник министерства. Он отметил, что по поручению Рамзана Кадырова в министерстве "проводится огромная работа по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму, исполняемых произведений", информирует агентство.

Решение о том, что чеченские музыкальные произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, было согласовано с Рамзаном Кадыровым, сообщило 4 апреля ИА "Чечня Сегодня".

Теперь не разрешается искажать или менять авторский текст песен и музыкальное сопровождение без согласования с авторами, а также "недопустимо заимствование музыкальной культуры у других народов", сообщило 4 апреля Минкультуры Чечни на своей странице во "ВКонтакте".

"В ходе совещания было дано поручение – до 1 июня 2024 года переписать музыкальные произведения в соответствии с установленными требованиями к темповым значениям – от 80 до 116 ударов в минуту, в худшем случае они не будут допущены для публичного исполнения", - говорится в публикации.

Напомним, в июле 2019 года Минкульт Чечни подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, заявило ведомство. Любительские песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, а "любители вольного пения" часто "не входят в рамки установленных норм в Чеченской Республике", указала в своем телесюжете государственная ЧГТРК "Грозный".

В марте 2024 года сын главы Чечни, министр по делам молодёжи Ахмат Кадыров распорядился выявлять пользователей соцсетей, "чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету".

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