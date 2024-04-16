Фото туристки в Каспийске дало повод борцам за нравственность заявить о себе

16 апреля 2024, 10:04

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Житель Каспийска сфотографировал отдыхавшую на балконе местного отеля туристку в халате, после чего борцы за нравственность распространили этот снимок в соцсетях. Туристка заявила, что подаст в суд, а комментаторы в соцсети раскритиковали борцов за нравственность за вторжение в ее частную жизнь.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются в соцсетях на поведение туристов, поведение которые, по их мнению, не соответствует традициям и обычаям республики. В частности, 15 июля 2023 года стало известно, что Минтуризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать правила поведения. Это была уже не первая подобная памятка. В июле 2021 года власти республики также подготовили памятку для туристов. В ней в том числе было сказано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

В 2018 году "борцы за нравственность" атаковали Дагестан. Они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

В дагестанских пабликах распространяется фотография, на которой показана посетительница одного из отелей в Дагестане, показанная отдыхающей на балконе в халате. Узнав о том, что неизвестные распространили фото с ней в соцсетях, девушка заявила, что намерена подать в суд за нарушение неприкосновенности частной жизни, передал сегодня Instagram*-паблик golos.dagestan_.

"Человек отдыхает в отеле, на балконе своего номера. С таким же успехом можно сфотографировать людей и в других окнах, выставить и осудить", – сказано в публикации.

Фотография с туристкой была опубликована сегодня в паблике "ЧП Кавказ Дагестан" в соцсети "ВКонтакте". На снимке показан отдыхающий на балконе человек в белом халате. Балкон имеет стеклянное ограждение. Человек сидит на стуле, при этом поместив ноги на перила балкона. Таким образом через стеклянное ограждение видны его обнаженные ноги. На голове человека видно полотенце.

Фото с туристкой также разместил Instagram*-паблик hello_makhachkala, на который подписаны около 140 тысяч пользователей, на 10.00 мск этот пост набрал 41 отметку с реакцией пользователей и 24 комментария.

"Раньше о таких вещах стыдно было говорить, делали вид, что не увидели. Стыдились люди, были скромны и это нас украшало. Сейчас же все выставляют на показ. Тем более – чужой грех", – написала psycholog_muminat_mirzaevna.

"Прохожий – герой. Медаль и чупа-чупс в студию", – сыронизировал пользователь marchella3286.

"Зачем заглядывать и ещё и снимать? В суд однозначно", – считает uma.30.06.

"В суд", – высказал схожее мнение a_700_cc.

"Как надоели эти охотники за туристами", – отметил пользователь 1985s16.04.

"Пусть не беспокоится, ее даже не видно, кто она", – заявил maga927927.

Напомним, в мае 2023 года в соцсетях был опубликован ролик с девушкой без одежды, позирующей на фоне гор в Дагестане. Авторы комментариев в соцсети возмутились ее поведением. Девушка удалила снимки с топлес-фотосессии со своих страниц в соцсетях после того, как получила десятки гневных комментариев от жителей республики. 22 мая 2023 года было опубликовано видео с ее извинениями. Она также заявила, что решила принять ислам.

14 августа 2023 года турист, пытавшийся уединиться с женщиной в горах Дагестана, опубликовал видео с извинениями перед жителями республики. Он пояснил, что в первый раз посетил республику и не знал, чего нельзя делать в горах.

В 2020 году две туристки опубликовали в интернете фото топлес, сделанное у Сулакского каньона. Снимок вызвал возмущение замглавы администрации Унцукульского района. Он потребовал удалить публикацию, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Одна из туристок в ответ возразила, что Сулакский каньон не обозначен как священное место.

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