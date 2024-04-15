Поведение участников свадебного кортежа возмутило жителей Волжского

15 апреля 2024, 05:39

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Участники свадебного кортежа, который удалось заснять на видео в Волжском, выезжали на встречную полосу и препятствовали движению других машин. Пользователи Telegram призвали наказать нарушителей.

В городе Волжском очевидцы сняли на видео нарушение правил дорожного движения участниками свадебного кортежа. На нем видно, как из колонны автомобилей, стоящей на светофоре, несколько машин выезжает на встречную полосу с включенной аварийной сигнализацией. Машины поворачивают налево, перекрывая встречную полосу, к ним присоединяются и другие автомобили, которые едут уже по своей полосе. Среди них - внедорожник с установленным на крыше свадебным украшением.

Авторы видео утверждают, что заснять удалось лишь одно нарушение из множества. Участники кортежа грубо нарушали правила дорожного движения, а также, как утверждается, танцевали на каждом светофоре, пишет 14 апреля v1.ru.

Пользователи Telegram возмутились поведением водителей. "Через сколько дней будут видосы с извинениями?" - интересуется "Гражданин Обычный".

"Надеюсь, что ГИБДД посмотрит это замечательное видео!" - написал Сергей.

"Непонятна лояльность к кортежам полицейских. Надо лишать ВУ, машины ставить на спецстоянки. А то будто индульгенцию получили, нацепив кольца", - отметил Эд. "Номера видно, лишение всем, особенно хаму, который перекрыл движение!" - поддержал его Андрей.

"Кавказский узел" ранее неоднократно писал о нарушениях, которые допускали участники свадебных кортежей в регионах юга России. 25 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк обнародовала видео с извинениями 22-летнего жителя Краснодара, задержанного за стрельбу на свадьбе. Молодой человек объяснил свои действия попыткой следовать кавказским обычаям. Полицейские в Краснодаре проводят проверку "по факту группового нарушения общественного порядка" около жилого дома и на федеральной трассе, сообщила Ирина Волк.

В конце октябре 2023 года жители Ростова-на-Дону сообщили о нарушениях ПДД, которые допустили участники свадебного кортежа. В частности, они ехали по встречке и перекрывали движение.

В мае полиция Дагестана задержала семь участников свадебного кортежа, в том числе блогера Хасбика за нарушения правил дорожного движения. На них составлены административные протоколы.

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