Жители Ростова-на-Дону пожаловались на поведение участников свадебного кортежа

28 октября 2023, 04:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростове-на-Дону участники свадебного кортежа стреляли из автомобилей, ехали по встречке и перекрывали движение, пожаловались местные жители. Полиция заявила о проведении проверки.

Ростовская полиция начала проверку жалоб местных жителей на стрельбу из автомобилей свадебного кортежа.

Инцидент произошел 27 октября на улице Киргизской. По словам местных жителей, из проезжающих в составе свадебного кортежа автомобилей они слышали и выстрелы из пистолета, и автоматную очередь. Кроме того, они пожаловались в полицию на то, что участники кортежа перекрыли движение по дороге и ездили по встречке, пишет donnews.ru.

На youtube-канале издания опубликовано видео, которое, судя по всему, снято из окна, выходящего на улицу. На нем видны громко сигналящие автомобили, некоторые из них едут по встречной полосе, одна машина перекрывает движение, становясь поперек потока. Слышны звуки выстрелов.

Первоначально, по словам одной из свидетельниц, в полиции не заинтересовались ее сообщением о действиях участников кортежа. Впоследствии в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что звонок от нее действительно поступал, но жаловалась она только на громкую музыку. Что касается сведений о стрельбе и нарушениях правил дорожного движения, то, по данным ведомства, проводится проверка, информирует 161.ru.

"Кавказский узел" ранее неоднократно писал о нарушениях, которые допускали участники свадебных кортежей в регионах юга России. В мае полиция Дагестана задержала семь участников свадебного кортежа, в том числе блогера Хасбика за нарушения правил дорожного движения. На них составлены административные протоколы.

В марте за стрельбу на свадьбе был наказан житель Нальчика. В январе на границе Северной Осетии и Ингушетии участники свадебного кортежа стреляли в воздух около поста полиции, причем силовики не предприняли никаких мер для пресечения их действий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.