Волгоградец заподозрен в попытке примкнуть к украинской армии

08 апреля 2024, 13:35

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Силовики задержали жителя Волгограда, который планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против России, отчиталась ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего волгоградца по подозрению в государственной измене. Силовики считают, что он планировал через третью страну попасть на Украину и присоединиться к Вооруженным силам этой страны, чтобы участвовать в боевых действиях против России, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.

Следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ, информирует V102.ru.

Статья 275 УК РФ "Госизмена" предусматривает до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего местного жителя при попытке выехать в Турцию. Следствие вменило ему госизмену, поскольку считает, что он переводил деньги в благотворительный фонд, созданный вооруженными силами Украины.

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