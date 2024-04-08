Студентка оштрафована за одиночный пикет в Элисте

08 апреля 2024, 12:55

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Суд в Элисте оштрафовал на 5000 рублей студентку Долорес Нимгирову, признав нарушением ее одиночный пикет, проведенный после смерти Навального около "Пагоды семи дней".

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе в СКФО и ЮФО, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Студентка второго курса Калмыцкого госуниверситета Долорес Нимгирова оштрафована на 5000 рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ), сообщил Элистинский горсуд.

По данным суда, 18 февраля Долорес Нимгирова провела в Элисте 20-минутный одиночный пикет около комплекса "Пагода Семи дней", а также "наклеила заранее подготовленные ею плакаты с написанным текстом на колонны с северной стороны "Пагоды Семи дней", то есть нарушила установленный порядок" пикетирования.

"В судебном заседании Нимгирова Д.С. вину признала, в содеянном раскаялась", - говорится в постановлении, размещенном в карточке дела на сайте суда.

Согласно республиканскому закону "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Республики Калмыкия", комплекс "Пагода Семи дней" "как сооружение, имеющее культовое назначение, относится к местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций", указал суд.

"Таким образом, Нимгирова Д.С. организовала и провела публичное мероприятие в форме одиночного пикета на территории, где проведение указанного мероприятия запрещено законом", - отмечено в документе.

Суд счел при этом, "что цель административного наказания может быть достигнута при назначении Нимгировой Д.С. административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 названного Кодекса". "То есть с уменьшением штрафа с 10 000 рублей до 5 000 рублей", - решила судья Анна Цакирова.

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